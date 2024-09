NKOTB gör show i Las Vegas

”Vi tänker maxa allt”

TT

Uppdaterad 14.01 | Publicerad 09.59

New Kids on The Block gör show i Las Vegas nästa år.

”The right stuff”-residenset på Dolby Live på anrika hotellet Park MGM består av 16 spelningar mellan juni och november nästa år, skriver NME.

”Vi tänker maxa allt som Dolby och Park MGM har att erbjuda, och ska skapa den mest otroliga NKOTB-konserten någonsin”, skriver gruppen New Kids on The Block på Instagram.

expand-left helskärm New Kids on The Block. Arkivbild.

New Kids on The Block bildades 1984, blev ett av världens största pojkband genom tiderna, och upplöstes 1994.

2008 återförenades gruppen och har därefter bland annat turnerat med Backstreet Boys.

I våras kom albumet ”Still kids”, det första på elva år.