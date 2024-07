Efter Dagebys död – ingen turné med Nationalteatern

”Vi får tyvärr ställa in samtliga spelningar”

Uppdaterad 19.49 | Publicerad 19.18

Efter att Ulf Dageby dött ställer Nationalteatern in sina turné.

Efter beskedet tidigare i veckan att Ulf Dageby dött ställer nu Nationalteatern in sina kommande konserter. Det rapporterar Norrköpings tidningar.

– Vi får tyvärr ställa in samtliga spelningar. Så blir det. Alla får sina pengar tillbaka efter hand exklusive expeditionsavgifter, säger Birger Hult från produktionsbolaget Nöjet Konsert AB till tidnigen.

Nationalteatern skulle under sommaren och hösten göra flera spelningar runt om i Sverige. Men efter att Dageby hittats död i sin sommarstuga under tisdagen ställes turnén nu in.

”Planerade inför kommande spelningar”

Under sista tiden i Ulf Dagebys liv planerade han för de kommande spelningarna. Det berättar kollegan och vännen Birger Hult för Göteborgs-posten efter han nåtts av dödsbeskedet.

– Vi träffades senast i förra veckan för en fika i Majorna. Vi planerade inför kommande spelningar men pratade även om sådant som vänner gör

Ulf Dageby blev 80 år.