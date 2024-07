Blueslegendaren John Mayall är död – blev 90 år

”Jag har aldrig haft en hit”

TT-AP

Uppdaterad 08.58 | Publicerad 02.29

Den brittiska blueslegendaren John Mayall har dött, 90 år gammal.

Han spelade munspel och klinkade sitt turnépiano i mer än sextio år men nådde aldrig samma stjärnstatus som många av de unga musiker han tog sig an på deras väg upp.

John Mayall bröt väg för amerikansk Chicago-blues bland britterna på 1960-talet och är kanske mest känd för sitt band The Bluesbreakers. Bandet blev en slags plantskola för blivande, manliga rockstjärnor.

Han tog sig genom åren an Eric Clapton, de tre senare Fleetwood Mac-namnen Mick Fleetwood, John McVie och Peter Green samt Mick Taylor som en tid spelade med Rolling Stones, bland många andra.

Mayall har i intervjuer sagt att det var kärlek till musiken som drev honom, inte jakt på berömmelse, storsäljare och utmärkelser. Han medgav att hans envetna bluesackord kanske inte var det som stod högst i kurs.

– Jag har aldrig haft en hit, aldrig vunnit en Grammy och Rolling Stone (tidskriften) har aldrig gjort en story om mig. Jag spelar ännu underground, sade Mayall i en intervju 2013.

Uppträdde full

Han föddes i Manchester 1933, med en alkoholiserad far som spelade gitarr och banjo och boogie-woogieskivor.

– Enda skälet till att jag föddes där var för att min far drack och det var där hans favoritpub låg, har Mayall sagt.

Mayall hade själv alkoholproblem en tid, under 70-talet uppträdde han oftast full men slutade med det efter att ha försökt hoppa ner i en pool från en balkong. Han missade och skadade en fot illa.

Även om han aldrig vann en Grammy nominerades han så sent som 2022 för albumet ”The sun is shining down”. Och i år valdes han in i Rock&Roll Hall of fame.

Gav Clapton skjuts

Hans band Bluesbreakers platta från 1966 med Eric Clapton, ses som ett av de bästa brittiska bluesalbumen.

– Man kan säga att jag i viss mån har brukat hans gästfrihet, hans band och hans namn och ställning för att lansera min egen karriär, sade Clapton i en BBC-dokumentär 2003 om Mayall.

Mayall dog i måndags i sitt hem i USA, enligt ett uttalande på hans Instagramkonto.