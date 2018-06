Mördade rapparens brutala karriär liknar inget annat

Han slog igenom 2017.

Ett år senare är 20-åringen död.

Storyn om rapparen XXXtentacion liknar inget annat.

Någonstans finns det alltid en motreaktion som utmanar status quo.

XXXtentacion, som egentligen heter Jahseh Onfroy, var en av dem.

Hans kommersiella genombrott, singeln ”Look at me!”, sipprade fram ur underjorden 2017 efter att ha legat och kokat utanför radarn på Soundcloud i nästan två år.

Musiken var skev, trasig, hotfull och distad. Det lät som att låten strömmades ur en smartphone med dålig täckning och sprucket glas. Genom att vara allt det som spellistan ”New music Friday” på Spotify inte är i dag, precis allt, växte XXXtentacions popularitet osannolikt snabbt. De extrema texterna fick traditionell gangstarap att kännas som barnprogrammet ”Hajk”.

Inom ett år efter ”Look at me!” hade XXXtentacion släppt två album som legat tvåa respektive etta på amerikanska Billboardlistan. Som vännen och rapkollegan Denzel Curry sa:

”Grejen med X är att han blev stor när han råkade i trubbel.”

Journalisten Tarpley Hitt har skrivit en av de mest utförliga och otäckaste artiklarna hittills om XXXtentacion för tidningen Miami New Times. Att läsa den är att stirra rakt in i den förgiftade machokulturens mörkaste hjärta.

När XXXtentatcion spelade in sitt senaste och sista album, listettan ”?”, satt han i husarrest. Ex-flickvännen Geneva Ayala har bland annat anklagat honom för att ha försökt strypa henne, olaga frihetsberövande och misshandel. Hon säger att han slog henne när hon var gravid och att han har förstört hennes ena öga.

XXXtentacion nekade till anklagelserna. I fjol avfärdade han dem på Instagram:

”Everybody that called me a domestic abuser, I’m going to domestically abuse y’all little sisters’ pussy from the back.”

Han brukade slåss – för att få mammans uppmärksamhet

I artikeln fnyser 20-åringen från Florida åt feminism.

När han var liten brukade han slåss med klasskamrater i skolan för att få sin mammas uppmärksamhet. XXXtentacion dödade nästan en cellkamrat i ungdomsfängelset. Den blivande hiphopstjärnan tyckte att han spanade in honom. Han stoppade cellkamratens huvud mot ett betongblock och började stampa.

Polisen tror det handlar om ett misslyckat rånförsök

Inget av detta, en bråkdel av XXXtentacions kriminella meritförteckning, har påverkat rapparens popularitet negativt, tvärtom.

Som Tarpley Hitt iskallt konstaterar:

Det spelar ingen roll hur sjuka anklagelserna är. Vissa artister kommer undan ändå. Särskilt om offren är svarta och fattiga. Den underförstådda poängen är att historien antagligen hade förändrats radikalt om, exempelvis, en blond kvinna från en högre samhällsklass anmält brotten.

XXXtentacion sköts ihjäl i Deerfield Beach, Florida, för en vecka sedan. Polisen tror det handlar om ett misslyckat rånförsök och har gripit en misstänkt.

Inget i dag är enkelt. Det har nog aldrig varit det heller.

XXXtentacions blixtsnabba karriär kommer att få ett hisnande eftermäle. Han var en stilbildande, musikaliskt gränslös hiphopartist.

Texterna har borrat sig in i miljontals människors medvetanden

Alla album som exempelvis Kanye West har producerat och släppt i år, de flesta verkar befinna sig i olika former av sönderfall, skulle ha låtit annorlunda utan ”X”.

De råa och oförställda texterna om självmordstankar, ångest och depressioner har borrat sig in i miljontals människors medvetanden. I en tid där det blir allt svårare att veta vad som är sant eller falskt uppfattades XXXtentacion som ett äkta och ocensurerat alternativ.

Han representerade också för många en chauvinistisk, störd, brutal och misogyn mansroll som fortfarande kan vara skrämmande kommersiell i både pop och politik.

Gåvorna: En jordglob och en blombukett

I veckan slog XXXtentacion ett nytt rekord. Låten ”Sad!” strömmades 10,4 miljoner gånger på ett dygn, fler än Taylor Swifts ”Look what you made me do”. Just nu är tre av hans låtar topp tio i Sverige på samma musiktjänst.

Efter hans död har folk även skänkt tillräckligt mycket pengar till Geneva Ayala i en crowfunding-kampanj för att hon ska kunna göra en ögonoperation.

Men när Geneva besökte en minnesstund för ex-pojkvännen i Florida blev hon utkastad.

Hon skrev på Instagram att fansen brände hennes gåvor:

En jordglob och en blombukett.

