Tv-profil allvarligt skadad efter våldsam bilolycka



1 av 2 | Foto: GARY HE / AP Melyssa Ford.

NÖJE 2 juli 2018 00:44

Melyssa Ford, modell och skådespelare, vårdas på sjukhus efter att ha voltat med en jeep.

Hon ska ha fått ett djupt skärsår i huvudet och hjärnblödning.

Enligt vittnesuppgifter ska Ford inte ha något minne av vad som hänt, skriver TMZ.

Melyssa Ford, 41, känd för att ha medverkat som modell i flertalet hiphopmusikvideor och som skådespelare, råkade ut för en otäck bilolycka i torsdags.

På söndagen publicerar hennes vän, Claudia Jordan, en bild på Instagram från olycksplatsen.

Där syns en jeep ligga upp och ner på motorvägen. Bredvid bilen ligger Melyssa Ford, omgärdad av hjälpande förbipasserande.

Bilen ska ha voltat flera gånger.

”Det är synd att jag måste göra det här för att folk ska inse allvaret i Melyssa Fords olycka (jag fick hennes tillåtelse först), men här är det. Hon var involverad i en fruktansvärd trafikolycka som lätt hade kunnat ta hennes liv. Det är faktiskt ett mirakel att hon överlevde. Hon är verkligen skadad”, skriver Claudia Jordan i inlägget.

Hon uppmanar folk som har information om olyckan att träda fram.

Vad som orsakade olyckan är i nuläget oklart, och enligt Jordan har Ford inget minne av vad som hände, skriver TMZ.

Enligt vittnesuppgifter till nöjessajten ska Melyssa Ford fått ett jack i huvudet, skallfraktur, hjärnblödning och hjärnskakning. Jacket ska ha krävt både kirurgiska häftklamrar och stygn.

Det är inte första gången som Melyssa Ford är olycksdrabbad. 2014 medverkade hon i reality-tv-serien ”Blood, sweat and heals”, där en anställd i produktionen slog en flaska i huvudet på henne.

Melyssa Ford vårdas sedan trafikolyckan på en intensivavdelning och hålls ständigt under uppsikt, skriver TMZ.

Melyssa Ford, född i Kanada, upptäcktes av musikvideoregissören Little X under sent 1990-tal, när hon jobbade i en bar. Han hjälpte henne att få igång en modellkarriär och Ford har sedan dess figurerat i flera musikvideor, tv-program och filmer.

2 juli 2018 00:44