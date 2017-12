Hollywood-expert utan kunskap

Säger ja utan att ha något att komma med

HOLLYWOOD. Solnedgången färgar himlen röd.

Från takterassen på Dream hotel i Hollywood har tv-inslaget alla möjligheter att bli perfekt.

Men expertkommentatorn har inget att komma med.

Belgisk tv hör av sig till mig.

De vill att vi ska filma en julspecial och anlita en amerikansk expert i nöjes- och skvallerbranschen.

Vi gör som vi gjort förr. Vi lägger ut en förfrågan i den Facebookgrupp som brukar bära frukt.

Inom loppet av några timmar regnar svaren in.

Alla vill vara med. Och vill de inte vara med själva är de representanter för någon som vill vara med.

För oss tycks är det ett behagligt problem. Vi väljer och vrakar.

Till slut faller valet på en relativt botoxierad man med en diger resumé i just det här sammanhanget.

Kardashians, Pitt och Jolie, Affleck&Garner, Bieber och Selena, Scott Discik och alla damer. You name it – experten har kommenterat dem alla i stora amerikanska tv-kanaler.

– You know I love some camera time, skriver han när vi tar kontakt.

För att kunna förbereda sig får han talking points på mejl:

· Julklappar

· Julaktiviteter

· Favoritresmål

· Nyårsfirande

Allt med kändisar i centrum.

– Det är lugnt, skriver han tillbaka.

På taket – medan kamera och ljus monteras på stativ – föreslås repetitioner.

– Det är lugnt, upprepar han på nytt.

– Jag fixar det här.

När golden hour infinner sig – den där 25-minutersperioden då solen går ner och allt badar i varmt mjukt ljus – slås kameran på.

Experten harklar sig.

För att få igång honom ger vi honom en fråga, som sen kan klippas bort.

Han är stum.

Vi ger honom ett exempel på ett svar han skulle kunna ge.

Experten höjer handen i en gest som upprepar det han sagt förut.

– Jag fixar det här.

Han levererar exakt samma sak vi just sagt.

Det är en mening. Sen blir han tyst.

VI försöker på nytt, säger att han kanske kan lägga ut texten lite grand.

Han nickar.

En ny mening levereras. Sen ny tystnad.

Vi slår ut med händerna, tittar på honom.

Han levererar en ny, kort mening. Fem ord.

Vi föreslår ämnet julfirande.

Han säger att Jolie och Pitt just separerat (De separerade i september – 2016).

Vi nämner nyår.

Han uppger att George Clooney och kompisen Rande Gerber med fruar ska dra till sina lyxvillor i mexikanska Cabo San Lucas (de sålde bostäderna i april – 2016).

Solen har försvunnit bakom Santa Monica mountains. Mörket lägger sig över Los Angeles.

Det gör det också över vårt expertprojekt.

