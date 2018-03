Jerry Williams + FÖLJ

Jerry Williams är död

Folkkära artisten blev 75 år gammal

NÖJE 26 mars 2018 12:52

Rocklegendaren Jerry Williams är död.

Han dog under söndagen efter en tids sjukdom.

Den folkkäre artisten blev 75 år.

Jerry Williams dog i går efter en kortare tids sjukdom.

”Det är med tungt hjärta och stor sorg som vi måste meddela att Erik Fernström (Jerry Williams), efter en kort tids sjukdom, lämnade oss igår söndag. Våra tankar går till familjen och vi ber om respekt att låta dem sörja ifred”, skriver bokningsbolaget Blixten & Co i ett pressmeddelande.





























1 av 13 | Foto: Lasse Allard Jerry Williams har avlidit.

Jerry Williams har i många år varit en av Sveriges mest folkkära artister.

Han föddes som Erik Fernström 1942 och växte upp i en enrumslägenhet i Solna. När han var tolv år gammal dog hans mamma och pappan tog ensam hand om Jerry och hans bror.

I början av 60-talet slog Jerry Williams igenom som sångare i The Violents och så småningom satsade han på en solokarriär. 1963 släppte han sin första LP ”Jerry 21”.

Sedan dess har han bjudit på oräkneliga turnéer i folkparker runt om i landet och haft hits som ”It started with a love affair”, ”I can jive”, ”Did I tell you” och ”Who’s gonna follow you home”. Han har också gjort flera krogshower i Stockholm och Göteborg.

2010 tilldelades han Årets hederspris på Grammisgalan.

Jerry Williams gjorde också flera filmroller. Han syntes bland annat i ”G som i gemenskap”, ”Lilla Jönssonligan och Cornflakeskuppen” och ”Åsa-Nisse och tjocka släkten”.

Tackade för sig 2013

2013 tackade rocklegendaren för sig med avskedshowen ”Jerry – The Farewell Show”.

– En del snackar om att man ska bli bortburen från scen. Men det tycker inte jag. Jag har sett en del som gjort grejer på övertid. Då har de nog tänkt ”jag borde ha lirat med polarna i stället”. Det här har jag gått och funderat på i ett år, sa Jerry Williams till Nöjesbladet då.

Men han lyckades inte hålla sig borta från musiken någon längre tid. 2015 kom albumet Ghost rider” och året därpå gav han sig ut på en omfattande Sverigeturné under namnet ”Man måste få lira”.

Jerry Williams tänkte sällan på döden. I en intervju med Nöjesbladet 2012 berättade han att inte funderade på vad han skulle lämna efter sig.

– Jag går inte och tänker på sånt. När man fått frågan om vad det ska stå på ens gravsten … det skiter jag fullständigt i. När man är död är man ju inte med längre. Så det spelar ingen roll. Men i livet kommer det in nya grejer hela tiden. Det ska det göra. Annars blir det skittråkigt, sa han då.

Han lämnar efter sig fru och tre barn.

Jerry Williams blev 75 år.

26 mars 2018 12:52