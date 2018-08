Tv-profilen i flygdrama – bara dagar före svenska ”Love Island”

NÖJE 20 augusti 2018 05:21

Malin Stenbäck fick en otäck start på ”Love Island”-inspelningen.

Nu berättar programledaren om flygdramat – som ägde rum bara dagarna före premiären.

– Det blir så obehagligt när det blir masspsykos och alla blir som livrädda på planet, säger hon till Nöjesbladet.

I går kväll hade svenska ”Love Island” premiär, och att döma av sin brittiska föregångare lär programmet bjuda tittarna på en del dramatik. Och drama är just vad programledaren Malin Stenbäck, även känd som ”praktikant-Malin” i ”Äntligen morgon” på Mix Megapol, erfara redan under flygresan ner till inspelningsplatsen i Grekland Grekland.

När hon flög från Prag till grekiska ön Korfu hamnade de mitt i ett åskväder.

– Då var man inte så himla kaxig. De sa till oss att det skulle bli lite turbulens. Och då tänker man som vanligt att det kommer guppa lite, men så ser man utanför fönstret hur det blixtrar och hela himlen lyser upp. Sen guppade det inte lite, utan det kändes som att man föll flera meter, säger Malin Stenbäck till Nöjesbladet.

– Det blir så obehagligt när det blir masspsykos och alla blir som livrädda på planet. Men det gick över och vi landade tryggt, så nu är allt bra.

För Malin Stenbäck väntar nu sex veckors pendlande mellan Stockholm och Korfu. På veckorna kommer hon fortsätta sända radio i Mix Megapol. Flygdramat har inte fått henne att tänka om när det gäller veckopendlandet.

– Nej, det hoppas jag inte . Jag tänker att det inte är dåligt väder så ofta här nere i Grekland, skrattar hon.

Hård konkurrens

”Love Island” är inte den enda kärlekssåpan i tv-tablån under hösten. Både ”Ex on the beach” och ”Paradise hotel” har premiär senare i år.

Så vad skiljer egentligen ”Love Island” från de andra programmen?

– Jag förstår att du frågar, det är många som undrar. Jag skulle säga att vi har haft ”Paradise hotel”, men ni har aldrig haft ”Love Island”. Det är något annat i den bemärkelsen att det är här och nu. Direkt från Grekland. Det deltagarna gör ena dagen får tittarna se den andra.















1 av 6 | Foto: Karin Törnblom Malin Stenbäck.

Malin Stenbäck lyfter även fram att tittarna kommer ha direkt inflytande över programmet. Genom en app kommer de till exempel kunna vara med och bestämma vem som ska gå på dejt med vem. Det är även möjligt att själv bli en del av programmet.

– Sitter man hemma och tänker att det där är min drömkille eller drömtjej så kan man söka, och så kanske nästa dag sitter man på ett plan ner.

”Ska bli ’Love Island’-barn”

I Storbritannien har ”Love Island” blivit en tittarsuccé, och brittiska tidningar skriver spaltmeter om programmet.

Malin Stenbäck tror på en liknande succé i Sverige.

– Ja, det är klart det blir. Du ska skriva spaltmeter, alla ska bli kära, och sen ska vi gå på ”Love Island”-bröllop och sen ska det bli ”Love Island”-bebisar, säger hon och skrattar.

”Love Island Sverige” hade premiär i går och sänds varje kväll kl 19:00 i Sjuan och på TV4 Play.

LÄS OCKSÅ ”Love Island” – på fulsåpafronten intet nytt

Här är höstens svenska relationssåpor 00:21

LÄS OCKSÅ Efter dödsfallet i Storbritannien – så agerar TV4 med ”Love Island Sverige”

LÄS OCKSÅ De letar efter kärlek i "Love Island Sverige"

LÄS OCKSÅ Mörkret bakom tv-succén ”Love island”

20 augusti 2018 05:21