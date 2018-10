Superstars + FÖLJ

Foto: Magnus Ragnvid Jessica Almenäs.

NÖJE 9 oktober 2018 17:10

Nöjesbladet kan avslöja att det blir en ny säsong av ”Superstars” på Kanal 5 och att Susanna Kallur, Stefan Holm och Glenn Hysén är tre av deltagarna.

– Jag tvekade aldrig när jag fick frågan, säger Susanna Kallur till Nöjesbladet.

Det var på 70-talet som det populära tv-programmet ”Superstars” gjorde succé där före detta och aktiva idrottsstjärnor tävlade mot varandra i olika grenar.

Programmet har senare sänts i TV3 och senaste åren har det gått i Kanal 5.

Förra året stod Thomas Ravelli till slut som segrare efter att ha besegrat Stefan Schwarz och Marie-Helen ”Billan” Westin i finalen.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att det blir en ny säsong av ”Superstars” och redan nu i helgen åker ett nytt gäng ned till Malta för att tävla mot varandra.

Programmet kommer att sändas under 2019 och liksom förra året kommer Jessica Almenäs at vara programledare.

Bland deltagarna märks före detta häcklöparen Susanna Kallur, Stefan Holm och legendaren Glenn Hysén.

– Det känns superkul. Jag tvekade aldrig när jag fick frågan, men jag har inte tävlat någonting sedan jag slutade för ett och ett halvt år sedan så det ska bli intressant, säger Susanna Kallur som är laddad inför tävlingarna.

Vilka är dina styrkor?

– Jag är inget uthållighetsmonster så allt längre än 30 sekunder blir ett problem, men gäller det explosivitet som att hoppa eller lyfta en skivstång så är jag rätt vass. Eller jag var vass. Jag har ju varit gravid och fått ett till barn så kroppen kanske inte är som den brukade vara, men jag håller igång. Får jag till tre-fyra pass i veckan så är det bra. När jag var aktiv blev det 10-12 pass i veckan så jag har kapat mycket.

Även gamle höjdhopparen Stefan Holm ska vara med och Susanna tycker han ska bli tuff att möta.

– Han är en tävlingsmänniska utan dess like och då menar jag verkligen det. Han går all in när han ska tävla, säger hon.

Stefan Holm är laddad inför utmaningen:

– ”Superstars” är ett klassiskt tv-format och det ska självklart bli otroligt kul att att vara en del av den nya säsongen. Dels är det alltid roligt att tävla på alla möjliga och omöjliga sätt, dels är det alltid spännande att utbyta erfarenheter och lära känna andra idrottare, säger Stefan och fortsätter:

– Om jag kommer att vinna? Jag vet inte, men jag ska i alla fall satsa fullt ut för att göra det!

En annan intressant deltagare är Glenn Hysén som just nu även har en realityserie i Kanal 5.

– Det ska bli en jävligt kul grej att vara med i ”Superstars”, säger han.

Visste du det här om Jessica Almenäs? 00:21

