Sanna Lundell var nykterist i ett år – inför sin serie om beroenden

”Revolutionerat min hälsa” • Underfungerande sköldkörtel borta

Publicerad 07:04

Hon möter människor som kämpar med beroenden i sin nya radioserie ”Beroende med Sanna Lundell”.

Men inför inspelningen bestämde hon sig för att vara alkoholfri.

– Det är mycket svårare än man kan tro. Det var en utmaning. Jag ville se om jag skulle klara det. Av empatiska skäl.

Spel, alkohol, relationer, narkotika, läkemedel, socker: I den nya serien kommer Sanna Lundell, 44, att möta människor med olika typer av beroendeproblematik.

– Jag tror att det kan vara första gången som vi hör människor berätta om sina beroenden. Man kan säga att förnekelse är en del av sjukdomen, vilket gör att man väldigt sällan har hört personer som har beroende prata ingående och öppet om det.

Hon har tidigare gjort SVT-dokumentären ”Djävulsdansen” som handlar om att stå nära någon med missbruk, och även om hon poängterar att hon gjort mycket annat under sin karriär, tycker Sanna att ämnet ständigt är viktigt att lyfta.

– Det är fortfarande en skam- och tabubelagd sjukdom som är väldigt stigmatiserande för dem som har den. Det gör att den skiljer sig väldigt markant från andra sjukdomar som har ungefär samma dödlighet, säger Sanna.

”Positiv bieffekt av att vara anhörig själv”

Trots att hon kommer att vara ”en fluga på väggen” under seriens gång, tror hon att sin erfarenhet av att vara anhörig till en person med alkoholmissbruk har gjort det lättare för personerna att öppna upp.

– Generellt när man delar någon form av sår eller sorg så är det mycket lättare att känna igen och identifiera sig och komma nära.

– Det är väl kanske bieffekten. En positiv bieffekt av att vara anhörig själv. Att få det här stora förtroendet av personerna som berättar. De är så jäkla modiga och så generösa med hur de har haft det genom sina liv.

”Beroende med Sanna Lundell” släpps i åtta delar och har premiär 23 augusti i P1.

Sanna Lundell sätter plus på...

Hälsan

– Det här är faktiskt roligt, när jag började spela in programmet så bestämde jag mig för att vara alkoholfri under ett år. Och det har liksom revolutionerat min hälsa på så många sätt. Jag har blivit av med en underfungerande sköldkörtel. Jag har gått ner i vikt. Jag har sovit mycket bättre. Så jag ska säga fem plus på min hälsosituation.

Kommer du fortsätta det här alkoholfria livet även nu efter?

– Ja, det kommer jag definitivt att göra. Nu har jag ju druckit litegrann, men det som är så skönt med det här är att jag inte har något sug efter alkohol. Tvärtom, jag känner att jag inte vill dricka, för jag vill inte vara bakis. Jag vill vara såhär fräsch i huvudet.

– Man ställer krav på personer som har problem att bara sluta. ”Det är väl inte så jävla svårt?” Men en terapeut som jag intervjuade sa ”testa att sluta själv, det är skitsvårt för de allra flesta.” För hela vår kultur är så alkoholromantiserande och väldigt mycket av vårt sociala umgänge sker kring alkohol. Det är mycket svårare än man kan tro. Det var en utmaning. Jag ville se om jag skulle klara det. Av empatiska skäl.

Kärlekslivet

– Det är väl en trea efter tio veckors sommarlov med väldigt mycket barnfokus.

Mycket barn och ingen kärlek?

– Nej, men mycket barn bara. Barn i sig är ju absolut ingen romantikdödare, men det har varit mycket fokus på att vara en praktisk morsa. Att bara se till att det lagas väldigt mycket mat hela tiden och att de får ett sommarlov som lever upp till deras förväntningar. Jag tycker det ska bli skönt att skolor och förskolor drar igång.

Ekonomin

– Men den är väl sisådär. Med höjda räntor och jag fick någon liten restskatt och så. Den har vi kunnat vara bättre, men den får väl en trea då? Jag kan inte klaga, det finns dem som har det värre.

När har ekonomin varit som bäst?

– Jag vet inte. Jag tycker att det har varit ganska konstant ända sedan jag började frilansa. Man blir inte rik på att vara journalist, bara på erfarenheter och berättelser.

Karriären

– Jag är så nöjd över hur det är just nu. Jag är så glad att jag får göra den här serien och jag känner mig otroligt peppad faktiskt. För tillfället.

Blir det en femma?

– Ja, det skulle jag säga att det är!

Framtidsplaner

– Jag bor ju på en gård, så jag vill utveckla det. För det är en framtid där. Jag är en drömmare, och det har jag alltid varit. Jag tycker alltid att framtiden är ljus på något sätt, det är en förmåga jag har, vilket jag är väldigt tacksam över. Men så att framtiden: ”yes”, säger jag bara. Kom och ta mig.