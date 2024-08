”Beck-filmerna blev som en filmskola”

Elmira Arikan och Anna Asp om att spela poliser i filmsuccén

Publicerad 2024-02-19

Nio år. 24 filmer. Så länge har Jenny Bodén och Ayda Çetin, ofta lite grann i bakgrunden, jobbat med polisgruppen i Beck-filmerna.

Vi har träffat Anna Asp och Elmira Arikan, båda 39 år, som spelar dem.

– Jo, absolut, när jag får manus, tittar jag ju efter hur mycket jag är med just den här gången, säger Elmira Arikan.

Sedan 1997 års ”Beck – Lockpojken” har det blivit 50 filmer med Peter Haber som Martin Beck. Nummer 49 ”Inferno” vann nyligen Guldbaggens publikpris. Nummer 50 ”Dödläge” har precis haft premiär på TV4 Play.

Poliser har kommit och gått i serien. Mest omtalat är förstås när Mikael Persbrandt fick sparken och Kristofer Hivju gjorde entré. När Gunvald Larsson ersattes av Steinar Hovland, en norsk polis som beskrevs som ”polisens Petter Northug”, som då var längdskidåkningens största stjärna.

expand-left helskärm Elmira Arikan och Anna Asp.

expand-left helskärm Anna Asp som Jenny Bodén, Jennie Silfverhjelm som Alex Beijer, Martin Wallström som Josef Eriksson, Måns Nathanaelson som Oskar Bergman, Peter Haber som Martin Beck och Elmira Arikan som Ayda Cetin i Beck 47 – ”Dödsfällan”.

Gjorde entré i ”Rum 302”

Lite senare, i filmen ”Rum 302” (2015), gjorde Jenny Bodén och Ayda Çetin entré som två nya medarbetare i polisgruppen.

– Jag tänkte: Sicken grej att vara med här. Jag hade min första scen med Peter (Haber), var egentligen lite sjuk och inte på topp, men det vågade jag inte säga, minns Elmira Arikan.

– Det var nervöst, all de här stora skådisarna, det var som att börja på en fabrik där alla var så bekväma i sina roller. Jag hade nyligen gått ut scenskolan. En av de första dagarna jobbade jag med Persbrandt. Jag var mer taggad än rädd. Var mer nervös när Kristofer kom in. Han var ju internationell stjärna i ”Game of thrones”. Men han är ju jätteskön. Alla har varit väldigt hjälpsamma. Det har blivit som en filmskola för mig, säger Anna Asp.

expand-left helskärm Elmira Arikan, Jennie Silfverhjelm, Anna Asp, Peter Haber, Kristofer Hivju, Måns Nathanaelson och Valter Skarsgård.

”Förstod inte hajpen”

Vad visste ni om Beck innan?

– Det var ju en stor ära. Jag har följt Beck ända sedan jag var liten. Det var söndagsmys hemma hos oss att se filmerna, säger Anna.

– När jag var liten, 12, 13, 14, förstod jag inte hajpen. Jag hittade egentligen inte min väg in i Beck-världen förrän jag började jobba med det. Och genom att träffa alla fans. Poliser, socionomer, exkriminella, alla har kommit fram och vill prata och tycker filmerna är bra och trovärdiga, säger Elmira.

expand-left helskärm Anna Asp.

Anna Asp gör musik

Anna Asp kommer från Svedala strax utanför Malmö. Mamma lärare, pappa civilingenjör. Men också en familj där alla hållt på med musik. Så Anna gick musikgymnasium, men lockades även av skådespeleri och kom in på och gick Teaterhögskolan i Stockholm.

Musikaliskt så spelar hon saxofon och sjunger. Är med på artisten Mattias Areskogs senaste EP som han gjort under namnet Bashjärta. Hon läser in ljudböcker, bor i Malmö med man och två barn, 6 och 15 år gamla och vill gärna spela mer teater.

– De vet inte om det (skratt), men jag vill gärna in på Malmö Stadsteater.

expand-left helskärm Elmira Arikan.

Elmira Arikan lämnade Turkiet som barn

Elmira Arikan är född i Istanbul i Turkiet. Mamman hade flyttat dit från Teheran i Iran.

– Hon träffade pappa, jag föddes, sedan tog vi oss till Sverige när jag var sju år. Mamma var ingenjör, här i Sverige har hon jobbat på Ericson med mobiltelefoner.

Elmira gick teatergymnasium i Angered, har jobbat på olika teatrar och pluggat till manusförfattare. Nu skriver hon på både tv-serier och en barnpjäs och har nyligen flyttat till Kista med sin sambo.

Hur vill ni beskriva era rollfigurer?

– Jenny Bodén är väldigt plikttrogen och korrekt, hon är mån om att framstå som bra i sitt arbete. När rollfiguren har vuxit med filmerna, kan jag inte alltid säga vad som kommer från mig och manusförfattaren, säger Anna.

expand-left helskärm Anna Asp och Elmira Arikan.

Privata problem krockade med jobbet

I en film, ”Quid pro quo” (2023), hade Anna Asp en större roll än vanligt, då Jennys privata problem krockade med jobbet ordentligt.

– Det var väldigt kul, jag var förstås glad att man skrivit en film som var lite mer Jenny Bodén.

expand-left helskärm Elmira Arikan

Manusmissen: Skulle dricka vin – som nykter alkoholist

Elmira Arikan om Ayda Çetin:

– Jag tror hon har en skarp blick, ett öga för detaljer och hon tar sitt jobb på största allvar. Sedan är hon inte den mest sociala på kontoret. Ibland märker jag att jag kan min rollfigur bättre än både manusförfattare och regissörer som kommer och går. Ayda är nykter alkoholist. Jag fick en scen där jag skulle dricka vin. Men jag förstår att det är svårt att hålla koll på allt.

Elmira hade även en viktig roll i tv-serien ”Vuxna människor” i TV4 för två år sedan.

– Det var jättekul. Vi spelade in Beck samtidigt så jag var både den här supertillknäppta Ayda och gränslösa Yolanda samtidigt.

Hon var även med i danska filmen ”Charmören” (2017) där Ardalan Esmaili har huvudrollen. Elmiras scener utspelas i Iran.

– Det var en speciell film att spela in. Jättebra manus och vi filmade i Turkiet där jag inte är så ofta. Och Iran vågar jag inte åka till förrän det blir fritt.

I april börjar inspelningarna av två nya Beck-filmer. Både Anna och Elmira är med igen. Men vill absolut inte avslöja något om handlingen. Beck-fansen får vänta till framåt slutet av året.