Queens of the stone ages sångare Josh Homme har cancer

”Kommer att ta mig igenom det här”

Av: TT

Publicerad: I dag 08.12 Uppdaterad: I dag 10.12

I en intervju med Revolver Magazine berättar Josh Homme, sångare och frontperson i det albumaktuella rockbandet Queens of the stone age, att han i fjol diagnostiserades med cancer.

Han har genomgått en operation som han beskriver som ”lyckad”.

– Jag är extremt tacksam för att jag kommer att ta mig igenom det här, säger Josh Homme.

Utan att avslöja mer om vilken typ av cancer han fått berättar sångaren att han ibland har ont.

– Jag säger aldrig att det inte kan bli värre. Jag säger aldrig det, och jag skulle inte råda någon att göra det. Men jag säger att det kan bli bättre. Cancer är bara grädden på moset under en intressant tidsperiod.

– Jag kommer att se tillbaka på det här som något som är jävligt – men som kommer att ha gjort mig bättre . Jag är cool med det. Det finns många saker jag vill göra. Och det finns många människor jag vill göra det med.

helskärm Josh Homme.

Queens of the stone age är aktuella med albumet ”In Times New Roman” som släpps den 16 juni. Det är bandets åttonde album i ordningen. I sommar åker det amerikanska bandet därtill på Europaturné med Roskildefestivalen i Danmark som ett av stoppen.