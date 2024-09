Beyoncés konsertfilm toppar biolistan

drog in över 20 miljoner

TT-AP

Publicerad 2023-12-03

share-arrow Dela unsave Spara

För första gången någonsin har två konsertfilmer toppat biolistan.

Den andra för i år är Beyoncés.

”Renaissance: A film by Beyoncé” gick rakt upp till toppen på den amerikanska biolistan efter helgens premiär.

Försäljningssiffrorna, 21 miljoner dollar, är inte i närheten av ”Taylor Swift: The eras tour”, som drog in motsvarande 93 miljoner dollar under sin premiärhelg, men bedöms ändå vara bra.

Det har aldrig tidigare hänt att två konsertfilmer toppar biolistan under samma år.

expand-left helskärm Beyoncés konsertfilm "Renaissance: A film by Beyoncé" toppar amerikanska biolistan efter helgens premiär. Arkivbild.

Storfilmen nedknuffad

Beyoncé har själv regisserat och producerat filmen som skildrar turnén för hennes Grammy-vinnande album – en turné som för övrigt hade sin premiär i Stockholm i maj – och har överlag fått lysande recensioner.

”The hunger games: The ballad of songbirds & snakes” får se sig nedknuffad på en andra plats under sin tredje visningshelg och tredjeplatsen innehas av ”Godzilla minus one”.