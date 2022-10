Jody Miller är död – blev 80 år

”Hon var precis lika exceptionell i sitt liv som hon var på scen”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Jody Miller.

Jody Miller är död, rapporterar Deadline.

Den Grammyvinnande sångerskan blev 80 år gammal.

Jody Miller inledde sin karriär på 1960-talet och släppte sitt första album 1964.

Året därpå gav hon ut countrylåten ”Queen of the hill”, som blev hennes signaturhit. Hon belönades även med en Grammy för sångprestationen i den låten.

Under sin nästan sex årtionden långa karriär fortsatte hon att nå framgångar både på country- och poplistorna, med låtar som “Home of the brave”, ”There’s a party going on” och ”Baby I’m yours”.

Miller visade att det gick att blanda countrymusik med pop, vilket banade vägen för artister som Linda Ronstadt, Anne Murray och Olivia Newton-John.

Hade Parkinsons

På onsdagen dog hon i sitt hem i Blanchard, Oklahoma av komplikationer från Parkinsons sjukdom, rapporterar Deadline. Hon blev 80 år gammal.

”Jody Millers talang kan inte överskattas. Hon hade en medfödd och gudagiven förmåga att tolka och kommunicera med de vackraste tonerna och böjningarna. Hon fick det att se ut och låta så enkelt att det ibland tar en stund att inse storheten i det du hör. Men hon var precis lika autentisk och exceptionell i sitt eget liv som hon var på scen och på skiva”, säger hennes agent Jennifer McMullen i ett uttalande.

Jody Miller lämnar efter sig en dotter och två barnbarn. Hennes make sedan 1962, Monty Brooks, dog 2014.