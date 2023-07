Josephine Qvist om Kebnekaise-inlägget: Misstolkades jättemycket

Kritiserades efter frågan om mat på fjället

Uppdaterad 17:54 | Publicerad 17:45

Dela artikeln

När Josephine Qvist frågade om det fanns ”mat på vägen” till Kebnekaise lät reaktionerna inte vänta på sig.

I sociala medier kritiserades influeraren för inlägget.

– Folk skrev att jag borde göra räddningstjänsten en tjänst och inte gå, säger hon.

Influencern Josephine Qvist, 31, är just nu aktuell med nystartade podcasten ”Frisk och Qvist”, tillsammans med tv-profilen och artisten Viktor Frisk, 28.

I slutet av juli ska influencern bestiga Kebnekaise, något hon delat med sig om i sina sociala medier.

– Jag är mest taggad och pirrig, men man är ju nervös för vädret såklart, säger hon.

Fick idén efter tv-programmet

Idén om att bestiga berget fick hon efter att ha medverkat i tv-programmet ”Kompani Svan”, och Josephine Qvist berättar att hon ska göra det tillsammans med några av de andra deltagarna, Daniel Paris, 34, Elisa Lindström och Victoria Eklund.

– Vi har pratat om det mycket och sa ”ska vi göra det här i sommar?”. Både jag och Daniel fyller år nu i juli, så vi kände att det blir en perfekt födelsedagspresent för oss, att gå upp på Kebnekaise.

helskärm Josephine Qvist och Alexandra Nilsson på premiären av ”Barbie”-filmen.

Om inlägget: ”Misstolkades jättestort”

Inför bergsvandringen la influencern ut ett inlägg på Instagram story där hon berättade för följarna om sina planer.

”Nu är min fråga till er som har bestigit eller vandrat generellt VAD FAN ska man ha på sig/packa? Vi ska även tälta.. hur fasen gör man med mat? Finns det mat på vägen? Vatten så man kan fylla på? Hjälp en stadstjej”, skrev hon.

Kort efter att inlägget lagts ut spreds reaktionerna över internet. Nu berättar Josephine Qvist om tanken bakom frågorna.

– Jag la ut om att jag skulle bestiga Kebnekaise och bad om tips, och då var det många som skrev saker som ”packa inte för mycket för du kan köpa mat på vägen”. Jag tänkte bara ”va?”, för i programmet fick vi lära oss att packa med stormkök och jag hade ingen aning om att mat fanns på vägen. Så då frågade jag helt enkelt om man kan köpa mat, men jag kanske inte formulerade mig på det bästa sättet, för uppenbarligen misstolkades det jättestort, säger hon och fortsätter:

– Folk började ju driva om att jag skulle beställa Foodora upp på berget, men jag fick också mycket skit för det. Folk skrev att jag borde göra räddningstjänsten och mig själv en tjänst och inte gå, och att jag borde dö.

helskärm

”Känns som vi är redo”

På frågan om varför hon tror att inlägget blev en stor grej i sociala medier säger Josephine Qvist att hon tror att det beror på sättet hon formulerade sig.

– Jag trodde absolut inte att det skulle bli en så stor grej, det var en chock. Men jag förstår att jag kanske formulerade mig lite roligt, så det blev ju mest en skämtgrej.

I slutändan fick hon ut något positivt av inlägget ändå, berättar hon. Josephine Qvist säger att det strömmade in tips från följarna om allt från packning och mat, till hur man klarar själva vandringen. Den 31 juli är det dags, och hon säger att hon känner sig redo.

– Vi har förberett oss ganska bra, tycker jag. Vi har beställt ryggsäckar och bra skor, och massa strumpor. Vi har kollat upp var vi kan köpa mat och vilken typ av mat vi ska ha med oss. Vi kommer tälta också, så det har vi också fixat. Så det känns som att vi är redo.

helskärm

Josephine Qvist sätter plus på...

Kärlekslivet

– Jag är ju nykär, så det är väldigt trevligt. Det är en kille som jag träffade i Marbella, han är från England men vi träffades där. Han har kommit och hälsat på mig i Sverige nu när jag är här. Han har varit här över min födelsedag. Så vi är nykära. Han var i Sverige för första gången så det har varit jättekul verkligen. Kärlekslivet är verkligen plus, plus, plus!

Hur träffades ni?

– Vi träffades i Marbella i december första gången. I början var vi bara kompisar, men sedan började vi dejta i mars. Så vi har känt varandra i ett halvår ungefär. Nu när jag är i Sverige och han bor i Marbella, men till hösten åker jag tillbaka dit och då får jag vara med honom igen.

Hälsan

– Jag har verkligen inte en ”hot girl summer”, utan jag har det här andra som är så trendigt nu, ”clean girl summer”. Så jag dricker väldigt lite alkohol, jag tränar mycket, går promenader, jag festar knappt. Jag fokuserar bara på mitt inre och min personliga utveckling, jag försöker läka gamla trauman och har mycket fokus på mig själv. Så mitt mående just nu är toppenbra.

Har du några speciella hälsorutiner?

– Jag tar en kalldusch varje morgon. Det är något jag hållit på med i några månader nu och det hjälper så mycket. Den får mig att vakna till liv, och gör mig piggare och gladare. Så kalldusch på morgonen och lite meditation och stretchning, och sen tar jag tag i dagen.

Boendet

– Jag hyr just nu en lägenhet i Stockholm som är jättefin, på Östermalm. Men jag bor fram och tillbaka, i Marbella lite och Sverige lite. Jag tycker att det är jobbigt att inte ha ett ställe att vara på, men jag ska inte klaga. Det är helt fantastiskt att kunna bo både i Marbella och i Sverige, men jag hoppas att jag kan vara på ett ställe under hela året i framtiden.

Vad skulle behövas för att boendet ska få fem plus?

– Det är nog att jag skulle ha mitt eget ställe i Stockholm, som jag kan känna är mitt hem. Nu hyr jag av någon annan och det går jättebra, men jag hade önskat att jag kan ha en egen lägenhet hemma i Sverige som jag kan bo i.

Ekonomin

– Jag känner att jag har koll på min ekonomi, men den har blivit sämre sedan jag kom till Sverige, allt är så dyrt här! Jag jobbar på och det är inget jag stressar över direkt. Men det kan alltid bli bättre, jag jagar ständigt och vill mer i min karriär, men jag är nöjd.

Vad spenderar du mest på pengar på just nu?

– Mat och hyror. Det är både restaurangbesök och att handla hem matvaror. Det är så otroligt dyrt i Sverige, allt är så mycket billigare i Spanien så när jag kom hit nu över sommaren så har det verkligen blivit dyrare att handla mat, bensin, allt egentligen. Så det blir en trea där.

Karriären

– Jag är nöjd med var jag är i karriären, men det kan alltid bli bättre. Nu på sommaren så känns det som att just sociala medier och influenceryrket och marknadsföring pausas lite när folk går på semester. Så jag jobbar inte lika mycket nu som jag normalt gör.

Har du något mål som du jobbar mot just nu?

– Dels vill jag att min och Viktors podd ”Frisk&Qvist” som vi har startat, att den ska bli större. Jag skulle också vilja ändra om lite i mina sociala medier, att jag pratar om lite andra saker, om personlig utveckling. Så jag vill forma om mina medier lite och att podden ska fortsätta växa och bara gå bättre och bättre.

Framtidsplanerna

– Jag är väldigt positiv till framtiden och vad den har att erbjuda. Jag kommer vara i Sverige ett tag till, och jag älskar att vara här under sommaren, det finns inget bättre ställe. Sen vet jag att jag kommer åka tillbaka till Marbella till hösten och vintern, och då får jag vara med min kille igen. Vi kanske kommer flytta ihop, så det ser jag jättemycket fram emot.

Har du något spännande inplanerat i sommar förutom att bestiga Kebnekaise?

– Jag ska till London med killen tror jag, så lite resor kanske. Men annars bara njuta av svenska sommaren och vara med mina hundar och min familj och vänner här hemma.