Arnold Schwarzenegger: Pensionering existerar inte

Publicerad 2023-06-19 22:40

HOLLYWOOD. I juli fyller Arnold Schwarzenegger 76.

Medan andra i hans ålder trappar ner växlar den gamle actionstjärnan upp.

Nu är han aktuell med tv-serie, dokumentär och bok.

– Pensionering existerar inte. Jag drar aldrig ifrån något. Jag bara lägger till, säger han.

Schwarzenegger uppger att han fortfarande tränar varje dag, cyklar och spelar in film.

– Jag mår väldigt bra. Jag har massor av energi. Men jag tror att det viktigaste är att vara aktiv, och hålla sinnet aktivt. För mig handlar livet om att leva, inte om att existera.

helskärm Arnold Schwarzenegger och Monica Barbaro på premiären av Netflix ”Fubar”.

”Jag har aldrig känt mig som stjärna”

Den inställningen har han haft sedan den fattiga uppväxten i Österrike som ledde till bodybuilding-karriären, Hollywood-succén, ingiftet i Kennedy-klanen och posten som Kaliforniens guvernör.

– Jag har aldrig känt mig som stjärna. Jag har känt mig lyckligt lottad över att trivas både privat och yrkesmässigt. Men jag har aldrig känt att jag suttit överst på tronen. Jag har alltid varit sugen på att göra mer och göra bättre, säger han i Hollywood Reporter.

Det är ett av skälen till att han nu gör sin första tv-serie, ”Fubar”. På väg ut är också ”Arnold”, en dokumentär i tre delar om hans liv, och självhjälpsboken ”Be useful: seven tools for life”.

– Tv är det jobbigaste jag har gjort. Produktionstempot är så högt. Men jag älskade det.

helskärm Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger Pratt, Arnold Schwarzenegger och Christina Schwarzenegger.

Äktenskap gick under på grund av otrohet

I långfilmen ”True life” 1994 spelade han en hemlig CIA-agent vars fru (Jamie Lee Curtis) inte visste om hans dubbelliv. Handlingen utgjorde inspiration för hans serie på Netflix, ”Fubar”, där han återigen spelar en CIA-agent med familjeproblem.

Med tanke på att hans rollfigur är skild och att äktenskapet gick under på grund av otrohet känns det som om vissa inslag hämtats direkt från Schwarzeneggers eget liv.

– Vi skrattade åt det – det känns som en dokumentär, säger han i Hollywood Reporter.

– Skillnaden är att min rollfigur inte ser det som otrohet eftersom det är en del av jobbet att förföra nyckelpersoner.

Hade fått barn med hushållerskan – i hemlighet

Schwarzeneggers egna snedsteg var länge en öppen hemlighet i Hollywood. Sannolikt kände hans dåvarande fru, Maria Shriver, till dem. Men när det blev offentligt att han i hemlighet hade fått barn med parets hushållerska, Mildred Baena, kunde ingen fasad i världen rädda situationen.

– Det var mitt fel. Det var mitt misstag, säger han nu.

Brytningen blev bitter.

– Det var väldigt, väldigt svårt i början. Till slut går man vidare, säger Schwarzenegger som i dag är tillsammans med sjukgymnasten Heather Milligan, 48.

Även om ärren aldrig försvinner bleknar de. Det har gjort att han och Shriver kan ha kontakt.

helskärm Arnold Schwarzenegger på Oktoberfest i München tillsammans med flickvännen Heather Milligan.

”Jag älskar min fru”

I intervjun uppger han att de firade påsk tillsammans, mors dag, jular och alla födelsedagar. De pratar dessutom med varandra varje dag.

– Jag älskar min fru, säger han om sin exfru.

– Vi är mycket goda vänner och står varandra nära. Fanns det en Oscar för hur man ska hantera en skilsmässa borde Maria och jag åtminstone få den för hur lite det påverkat barnen.

De är hans stolthet – alla fem.

helskärm Arnold Schwarzenegger.

”De andra barnen ser otroheten i Joe”

På premiären av ”Fubar” på The Grove här i Los Angeles häromveckan var döttrarna Christina, 31, och Katherine, 33 – som han har med Shriver – med på röda mattan. Där var också Joe Baena, sonen som till utseendet kanske mest påminner om Schwarzenegger.

25-åringen går i sin fars fotspår och satsar både på bodybuilding och skådespeleri.

– De har en väldigt bra relation, uppger en källa som känner stjärnan för New York Post.

– Men för att vara ärlig gillar inte de andra barnen Joe. Det är tråkigt för han är verkligen en bra grabb och Arnold har alltid behandlat honom på samma sätt som han gör med alla sina andra ungar. Men de andra barnen ser otroheten i Joe.

Det stoppade inte Baena att uppskatta stunden.

”Hade det otroligt i går kväll på Fubar-premiären. Enligt min oberoende åsikt är det en galet actionpackad serie som får dig att bita på naglarna hela tiden”, skrev han på sociala medier.

helskärm Joseph Baena.

Baena var entusiastisk

På röda mattan var han lika entusiastisk när hans far kom på tal.

– Det är alltid gulligt att se hans sårbara, lite pappiga sida. Jag älskar det.

Schwarzenegger har haft med Baena på premiärer förut.

Men Fubar-tillställningen var första gången den spända stämningen mellan stjärnans barn kunde skönjas.

När Baena gick på efterfesten valde Schwarzeneggers döttrar att dra hem.

”Bojkotten” väckte stor uppmärksamhet i medierna.

– Det är inte rättvist, men jag antar att det är förståeligt. Joe är en produkt av något som aldrig skulle ha inträffat, säger källan.

helskärm Arnold Schwarzenegger.

Har en roll i actionfilm med Morgan Freeman och Luke Hemsworth

De lär fortsätta att bli påminda om det. Baena har redan tagit sina första steg i Hollywood. Härnäst har han en roll i ”Gunner”, en actionfilm med Morgan Freeman och Luke Hemsworth.

– Grejen han alltid säger till mig är att man måste lägga kraft bakom allt. Det är övning, övning och övning, sa Baena på röda mattan.

Han är inte ensam om att gå i sin pappas fotspår. Patrick Schwarzenegger, 29, är modell och skådis, Christina är dokumentär-producent, Katherine är också i branschen och har gjort sig ett namn med barnböcker, tv och välgörenhetsprojekt. Christopher, 25, har precis tagit universitetsexamen och uppges likt sin jämnåriga halvbror vara intresserad av styrketräning.

– Omtänksamheten man ser i dem kommer från min fru. Arbetsetiken från mig, säger Schwarzenegger.

”Sinnet börjar vandra” om han inte har saker att göra

Han är den förste som skulle kunna lägga upp fötterna på bordet och bara ta det lugnt.

Men det ligger inte för honom.

– Det är viktigt att ha ett uppdrag. Då blir det kul. Vaknar man på morgonen och undrar vad man ska göra börjar sinnet vandra och då vet man aldrig var det slutar. Tänker man i stället att det är lika bra att sätta igång eftersom jag ska göra det här får man saker uträttade.