Zelenskyj: Ville inte ha Eurovision i Liverpool

Planerade att göra ett framträdande under finalen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Eurovision flyttades till Liverpool på grund av kriget i Ukraina.

Men president Zelenskyj hade helst sett att något annat land arrangerat schlagerfesten.

– Om inte vi kan vara värd borde det vara Slovakien eller Polen, säger han.

Ukraina tog hem fjolårets upplaga av Eurovision Song Contest och skulle därmed få arrangera årets tävling.

Men på grund av den ryska invasionen av landet fick Storbritannien i stället ansvaret – och tävlingen pågår nu i Liverpool där Loreen tagit sig vidare till final på lördag.

I en intervju med BBC avslöjar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dock att han hellre sett att tävlingen avgjorts på annat håll.

– Ända från början har min åsikt varit att om vi inte kan vara värd för Eurovision så borde det äga rum i ett av de länder som delar gräns med oss ​​som Slovakien, Polen eller ett annat land som vårt folk lätt kan ta sig till, säger han enligt The Telegraph.

Bad om att få göra ett framträdande under finalen

Men han tillade samtidigt att det är ”huvudsaken att tävlingen äger rum”.

– Låt folk visa sin talang. Jag har stor respekt för Storbritannien och dess samhälle. Det är ett fantastiskt land.

Inför lördagens final har det spekulerats om att Zelenskyj ska dyka upp under finalen. The Times har tidigare rapporterat om att han bett om att få göra ett framträdande på länk, där han väntades förmedla ett budskap om att fortsätta visa stöd för Ukraina under den pågående invasionen.

Många av de som besöker tävlingen på lördag kommer också vara klädda i Ukrainas blågula färger, enligt Telegraph.

Har förbjudits från att dyka upp

Nu rapporterar The Times att den Europeiska radio-och tv-unionen har avslagit hans förfrågan, eftersom de inte tillåter några politiska budskap i musiktävlingen.

En talesperson för Europeiska tv-och radio-unionen säger att Eurovison song contest är ”ett underhållningsprogram med strikta riktlinjer och principer som har varit etablerade sedan starten”.

Talespersonen säger vidare att även om Zelenskyjs intentioner med att göra ett framträdande under finalen är ”aktningsvärda”, så skulle det bryta mot tävlingens regler.