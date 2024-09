Russell Brand sparkas av agentur

Efter anklagelser om våldtäkt och övergrepp

Publicerad 2023-09-17

Komikern Russell Brand får sparken av sin agentur Tavistock Wood.

Det efter en granskning där fyra kvinnor anklagar honom för våldtäkt och övergrepp.

”Tavistock Wood har avslutat alla professionella förbindelser med Brand”, skriver agenturen.

Komikern Russell Brand, 48, får sparken av sin agentur Tavistock Wood, skriver The Independent. I en granskning av brittiska The Times och Channel 4 som publicerades under lördagen anklagar fyra kvinnor komikern för bland annat våldtäkt och sexuella övergrepp.

En av kvinnorna säger att hon kontaktade Russell Brands agent, som är en av grundarna till Tavistock Wood, efter att komikern hade förgripit sig på henne, men att hon aldrig fick någon återkoppling. Däremot hörde Russell Brands advokat av sig.

Agenturen bekräftar att de fick höra talas om anklagelserna mot Brand 2020, men att komikern slog ifrån sig.

”Russell Brand förnekade alla anklagelser som gjordes mot honom 2020, men vi tror nu att vi har blivit vilseledda av honom. Tavistock Wood har avslutat alla professionella förbindelser med Brand”, skriver agenturen.

Russell Brand ska ha utsatt de fyra kvinnorna för våldtäkt och sexuella övergrepp. Kvinnorna beskriver den brittiske komikern som både kontrollerande och kränkande.

Russell Brand själv förnekar alla anklagelser.