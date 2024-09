Paniken: Äter bröd med kniv och gaffel

Publicerad 2023-12-01

Den ena har talförbud och kommunicerar via whiteboard.

Den andra äter bröd med kniv och gaffel.

Finalisterna kämpar med röstkaos och bacillskräck inför ”Idol”-finalen.

– Jag har gått all in, säger Saga Ludvigsson.

På fredag möts Saga Ludvigsson, 17, och Cimberly Wanyonyi, 18, i finalen av ”Idol 2023”.

Uppladdningen kantas av sjukdomsskräck och röstproblem.

Cimberly tappade rösten redan inför semifinalen och kämpade för att sjunga ändå. Men problemen är inte över och nu har hon belagts med talförbud och kommunicerar endast via en bärbar whiteboard-tavla.

– Stämbanden är överansträngda och har svullnat. Sedan har jag fått någon jättejobbig hosta på det. Jag hostar på nätterna och det gör att det sliter också. Sedan har jag astma också, säger hon när hon bryter talförbudet en kort stund för att prata med Aftonbladet.

Har fått kortison

De senaste dagarna har Cimberly besökt läkare tre gånger och fått medicin utskriven.

– Jag har en ny astmamedicin och hostmedicin. Sedan går jag på kortison.

Även Saga känner av slitningar i rösten.

– Jag känner av att jag har hållit på med det här i ett par månader nu. Det känns lite spänt. Men jag satsar på mycket sömn och mycket vatten.

Samtidigt gör hon allt som står i hennes makt för att inte bli sjuk inför finalen – och har nästan drabbats av bacillskräck på kuppen.

– Jag är väldigt, väldigt noga med det. Lite för noga. Det är nästan lite löjligt. Inga kramar, förutom med de andra deltagarna. Jag äter bröd med kniv och gaffel, jag har gått all in. Tvättar händerna som en idiot. Är någon minsta förkyld för de sätta sig i framsätet i bilen, så sätter jag mig i baksätet, säger hon.

”Noga med att inte röra saker”

Cimberly håller också fingrarna i styr för att undvika smittor.

– Jag är väldigt noga med att inte röra saker när jag är ute. Och det här är jätteviktigt: Att man tvättar av mobilen. Det tror jag att man glömmer av väldigt lätt, men mobilen är med överallt. Att tvätta den brukar jag vara noga med.

Finalisterna kommer att sjunga tre låtar var i finalen. Vinnarlåten ”Won’t be sorry”, ett eget val och en låt de sjungit tidigare i programmet. Saga ska sjunga ”Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)” och ”Jolene” medan Cimberly sjunger ”River deep mountain high” och ”Greatest love of all”.

”Idol”-finalen sänds på TV4 på fredag klockan 20.00.