Cyndi Lauper vägrade oralsextexten i jullåten med The Hives

Därför ändrade hon sig

Publicerad 2023-12-21

Texten till ”A christmas duel” var på väg att inte bli så ekivok som den är.

Cyndi Lauper vägrade nämligen sjunga att hon haft oralsex med Howlin Pelles mamma.

– Nu är hon nog väldigt glad över att det blev som det blev, säger han i ”Carina Bergfeldt”

2008 släppte The Hives julsingeln ”A christmas duel” där rockbandets sångare Per Almqvist, 45, mer känd som Howlin Pelles sjunger tillsammans med 80-talsikonen Cyndi Lauper, 70.

Cyndi Lauper 2008.

I veckans ”Carina Bergfeldt” berättar Howlin att låten handlar om hur livet kan se ut – att det är ett par som bråkar på jul och de försöker att säga det värsta till varandra.

I låttexten finns bland annat rader som:

I wrecked your Daddy’s car

And went down on your Mother

Carina Bergfeldt

”Otrogen och haft oralsex med min mamma”

Howlin Pelles berättar i programmet att Cyndi tyckte att låten va ”ekivok” – vilket gjorde att hon var osäker över att sjunga texten och ville gör om en hel del.

– Vad var det du ville att hon skulle sjunga?, frågar Carina Bergfeldt.

– Det är väl någonting om att hon skulle ha varit otrogen och haft oralsex med min mamma. Men hör man en trevlig låt så tänker man inte på det, man smyger in det under radarn.

Howlin Pelle i "Carina Bergfeldt"

Han säger att Cyndi hade åsikter om den raden, men att hon hade en ”rivig körsångare” som steppade in och sa: ”Nu kör vi”, så hon gick med på att sjunga det.

– Nu är hon nog väldigt glad över att det blev som det blev, säger han och publiken brister ut i skratt.