Pelle Lilja lämnade ”Robinson” – efter tragiska beskedet

Åkte hem och tog farväl av sin svärfar

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Pelle Lilja valde att lämna ”Robinson” i söndagens avsnitt.

Orsaken var att hans svärfar låg för döden.

– Då kände jag att jag vill vara hemma med mina barn när deras morfar dör, och med min fru när hennes pappa dör, säger han till Aftonbladet.

Pelle Lilja, 59, valde att avsluta sitt ”Robinson”-äventyr i förtid.

I söndagens avsnitt meddelade han att hans svärfar har ”mellan en vecka och en månad kvar i livet”, och att han vill finnas där för sin familj.

– Det har varit ett riktigt härligt äventyr, men familjen är det viktigaste, säger han i programmet.

I efterhand känner han att det blev rätt beslut.

– ”Robinson” är en tävling. Det var den roligaste tävlingen jag varit med om i hela mitt liv. Men det är ändå en lek, och familjen är familj, säger han till Aftonbladet.

Sjuk i cancer

Han fick den tragiska beskedet av sin fru över telefon.

– Vi fick åka långt ut med båten innan vi fick täckning till att börja med, man är verkligen out of bounds. Sedan kom vi ut med några i produktionen och då fick jag prata med Annika, som sa att nu sjunger det på sista versen här. Nu är det snart läge för honom att dra in årorna, säger han.

– Då kände jag att jag vill vara hemma med mina barn när deras morfar dör, och med min fru när hennes pappa dör. Dessutom så är han och jag goda vänner sedan 36 år.

helskärm Pelle Lilja.

Redan när han åkte till Malaysia var hans svärfar sjuk i cancer, men läget försämrades snabbt.

– Men sedan fick han någon ny cancer där, och då gick det fort, säger Pelle.

Det tog några dagar från samtalet med frun, till att han lämnade ön. Han ville ställa upp för laget i en sista Robinsontävling.

– Det var några dagar där jag tänkte att han kanske ändå hinner överleva. Men hade jag tävlat i slutet, vi leker med tanken att jag hade vunnit eller gått till final, då hade han hunnit dö. För han dog innan produktionen var slut, därför känner jag att det var rätt, säger Pelle.

Fick säga farväl

När han väl anlände i Sverige åkte hela familjen och hälsade på svärfar, som gick bort ungefär en vecka senare.

– Det blev oerhört fint, säger han.

– Det var så värt. Det blir väldigt känslomässigt att komma hem och veta att någon ligger för döden, även om det är en gammal människa.

Han kan dock gräma sig över att han inte kunde avsluta äventyret.

– Även om beslutet kändes självklart, så kan man gräma sig ändå. Att ”shit, kommer jag få en sån här chans igen, att göra en sån här ball grej, eller är det sista gången?”, säger han.

Ställer du upp igen om du skulle få frågan?

– Ja, det kommer jag göra, och jag tycker fan de borde fråga mig. Jag är bra på det där.