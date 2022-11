Duran Duran-gitarristen Andy Taylor kämpar mot prostatacancer

Publicerad: I dag 07.15 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Duran Durans förre gitarrist Andy Taylor har drabbats av spridd prostatacancer.

Det avslöjade bandets frontman Simon Le Bon vid en ceremoni i Los Angeles på lördagen, då bandet valdes in i Rock and Roll Hall of Fame.

Andy Taylor, som inte kunde delta vid ceremonin, hade i stället skrivit ett brev, som Simon Le Bon läste upp ett utdrag från på scen.

I brevet berättar Andy Taylor att hans prostatacancer upptäcktes för fyra år sedan. Det rör sig om en prostatacancer i stadium fyra, vilket betyder att den spridit sig till andra organ. Cancern är obotlig, men inte omedelbart livshotande.

”Jag mådde okej ganska nyligen efter att ha fått väldigt utvecklad livsförlängande behandling. Det var fram till för någon vecka sedan när jag drabbades av ett bakslag”, skriver han.

Simon Le Bon: ”Älskar Andy innerligt”

Efter ceremonin hyllade Simon Le Bon sin bandkollega.

– Vi älskar Andy innerligt. Jag tänker inte stå här och gråta, även om jag skulle vilja, sade han.

Duran Duran bildades 1978 av John Taylor och Nick Rhodes. Så småningom anslöt även Simon Le Bon, Roger Taylor och Andy Taylor. Den sistnämnde slutade i bandet 2006.

helskärm Simon Le Bon (till vänster) och Andy Taylor under en Duran Duran-spelning 2003.