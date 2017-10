Linkin Park återförenat på scen

Uppträdde ihop för att hylla Chester Bennington











1 av 4 | Foto: MARIO ANZUONI / TT Linkin Park åter på scen, från vänster Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Rob Bourdon och Mike Shinoda.

Det har passerat tre månader sedan Linkin Parks frontman Chester Bennington tog sitt liv.

Under fredagen uppträdde bandmedlemmarna för att hylla sin vän och samla in pengar till hans fond.

– De första timmarna ville jag inte tro det, sa Mike Shinoda från scen när han berättade om att få dödsbeskedet.

Under fredagen hölls en stor välgörenhetskonsert till minne av Linkin Park-sångaren Chester Bennington . Han hittades död i en privatbostad i Los Angeles i juli i år. Senare bekräftade rättsläkare att dödsorsaken var självmord .

Den stora konserten hölls under namnet ”Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington” och ägde rum på den välkända arenan the Hollywood Bowl.

Det här är första gången bandet uppträtt ihop sedan Chesters död. Från scen berättade bandmedlemmen Mike Shinoda om hur han reagerade på dödsbeskedet.

– Vi gjorde en fotografering när jag fick reda på det. De första timmarna ville jag inte tro det. Du går igenom en berg- och dalbana, sa han.

Spelade ny låt

Shinoda förklarade också att han först inte kunde lyssna på bandets musik men att han därefter satte sig ner och skrev.

– Det var ungefär åtta dagar efter och jag vill dela det med er här ikväll om det är okej. Jag vet inte vad som kommer hända med den här sången, sa han till publiken.

Den nya låten har fått namnet ”Looking For An Answer”. Där ingår bland annat textraden: ”Finns det solsken där du är? Precis som det fanns när du var här”.

Under kvällen gästades bandet av andra artister som Blink-182, Machine Gun Kelly, Jonathan Davis, Zedd och medlemmar ur No Doubt och and System of a Down.

Konsterten var utsåld och alla inkomster donerades till en fond som etablerats i Chesters ära.

LÄS OCKSÅ Frun delar sista videon på Chester Bennington

LÄS OCKSÅ Fruns känslosamma bild på Chester Bennington