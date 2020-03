Kändisarna samlar in pengar – för att bekämpa coronakrisen

Både världsstjärnor och svenska profiler hjälper till

avNatalie Demirian

Publicerad: 20 mars 2020 kl. 10.30

Foto: Ali Lorestani / TT NYHETSBYRÅN Margaux Dietz skänker pengar till WHO:s coronafond.

Flera kändisar drar nu sitt strå till stacken i coronakrisen.

Både svenska kändisar och internationella världsstjärnor samlar in pengar för att på olika sätt hjälpa till.

”Jag tycker att det är viktigt att alla bidrar på alla vis de kan”, säger influencern Margaux Dietz.

Margaux Dietz, 29, är en av flera svenska profiler som via videohälsningstjänsten Memmo nu väljer att skänka pengarna hon får in till WHO:s coronafond, ”Covid-19 Solidarity Response Fund”.

”Ett sätt för mig att hjälpa”

De insamlade pengarna till fonden hjälper bland annat till att skicka nödvändig utrustning till de som jobbar inom vården, att hjälpa länder att spåra och upptäcka coronaviruset och att påskynda vaccin och behandlingar, enligt WHO:s hemsida.

”Jag tycker att det är viktigt att alla bidrar på alla vis de kan, så när Memmo kom med frågan tackade jag snabbt ja. Det här är ett sätt för mig att hjälpa till nu när jag försöker begränsa min rörlighet i det fria”, skriver hon i ett mejl.

Hon säger att insamlingen gått bra hittills.

”Jag har fått massor av hälsningar från människor som vill muntra upp en vän i dessa coronatider med en hälsning från mig. Känns klockrent att kunna göra någon glad samtidigt som jag drar in pengar till WHO:s coronafond”.

Foto: CAROLINA BYRMO Stefan Sauk är också en del av insamlingen.

Sauk: Många bäckar små

Kristin Kaspersen, Börje Salming, Gladys del Pilar och Stefan Sauk är några av de andra kända profilerna som skänker pengarna de får in på sina videohälsningar.

– Det är ett bra initiativ. Många bäckar små, säger Stefan Sauk, 64.

Stjärnorna skänker miljoner

Hollywoodparet Ryan Reynolds, 43, och Blake Lively, 32, skrev tidigare i veckan på Instagram att de skänker en miljon dollar, cirka tio miljoner svenska kronor. Pengarna ska delas mellan organisationerna ”Feeding America” och ”Food banks Canada”.

”Covid-19 har brutalt påverkat äldre personer och låginkomstfamiljer”, skriver paret i inlägget.

Paret, kända för att gärna driva med varandra i sociala medier, passar på att göra det även nu.

”Nu, kan någon berätta för Ryan att ’känslomässigt hålla avstånd’ från sin svärmor inte är en grej. Inget kan rädda honom”, skojar Blake Lively.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Jennifer Garner ska läsa sagor på Instagram.

Läser böcker

Skådespelarna Amy Adams, 45, och Jennifer Garner, 47, kommer att läsa sagor på Instagram för att samla in pengar till alla de barn som förlitar sig på skolmaten, nu när skolor i USA är stängda. Ett initiativ som Reese Witherspoon, 43, hoppade på.

Artisten Justin Timberlake, 39, har twittrat att han kommer att donera till organisationen ”Mid-South food bank”, en del av ”Feeding America”, en organisation som även talkshowvärden Jimmy Fallon, 45, donerat till.

Modemogulen Donatella Versace, 64, och hennes dotter Allegra Versace, 33, har donerat 200 000 euro, cirka 2,2 miljoner kronor, till sjukhus i Milano.

”Våra tankar går ut till de som har påverkats av den här sjukdomen och till alla läkare och de som jobbar inom vården som har jobbat som hjältar non-stop de senaste veckorna för att ta hand om våra nära och kära”, skriver Donatella Versace på Instagram.

Justin Bieber, Lady Gaga, Ciara och Kristen Bell är några av många andra kändisar som har gått ut med olika organisationer de donerar pengar till.

