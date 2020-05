Kylie Jenner i storbråk med ansedda Forbes – advokaternas nya krav

Här är alla turer kring affärstidningens bråk med stjärnan

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 31 maj 2020 kl. 18.54

Uppdaterad: 31 maj 2020 kl. 19.11

De utsåg henne till världens yngsta ”self made” dollarmiljardär.

Nu tar affärstidningen Forbes ifrån Kylie Jenner titeln – och anklagar henne för att ha ljugit om siffrorna.

Realitystjärnan och sminkmogulens advokat slår nu tillbaka och kräver upprättelse.

”Kylie Jenners härva av lögner – och varför hon inte längre är miljardär.”

Så lyder en ny artikel i den ansedda affärstidningen Forbes, som tidigare utsåg just Kylie Jenner, 22, till världens yngsta ”self made” dollarmiljardär när hon var 21 år gammal.

Definitionen av ”self made” i sammanhanget är att ha skapat sin egen förmögenhet.

Den nya artikeln som anklagar Kylie Jenner och hennes mamma Kris Jenner för att ljuga har de senaste dagarna fått stor uppmärksamhet.

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Kylie Jenner.

Anklagar henne för förfalskade siffror

Forbes skriver bland annat att Kylie Jenner medvetet blåst upp årsredovisningssiffrorna från sitt sminkföretag Kylie Cosmetics rejält i dokumenten de visade upp för Forbes som bevis för sin förmögenhet så att tidningen skulle uppmärksamma henne och att Kylie Jenners revisorer skapade falska skattedeklarationer för att hjälpa till att öka resultatet och värdet av företaget.

Viktigt att notera är att tidningen inte anklagar Kylie Jenner för att ha förfalskat sina deklarationer till staten, utan enbart till Forbes.

Värd drygt 900 miljoner dollar

Kylie Jenner på omslaget till Forbes.

Det var när sminkjätten Coty, som köpte upp 51 procent av aktierna i Kylie Cosmetics förra året, redovisade sina försäljningssiffror som Forbes började ana att det var något som inte stod rätt till i siffrorna som de blev presenterade av Kylie Jenner.

Som ett resultat menar Forbes nu att Kylie Jenners förmögenhet är värd strax under 900 miljoner dollar i stället, och därmed tar de ifrån henne titeln som dollarmiljardär.

Jenner: Felaktigt

Dagen efter att artikeln publicerades skrev Kylie Jenner på Twitter:

”Vad vaknar jag ens upp till? Jag trodde att det här var en ansedd sajt. Allt jag ser är en rad felaktiga uttalanden och obevisade antaganden. Jag har aldrig bett om någon titel eller försökt att ljuga mig till det här, NÅGONSIN. Punkt.”

Hon fortsatte att citera artikeln:

”’Till och med att skapa falska skattedeklarationer som troligtvis var förfalskade’. Är det era bevis? Ni TROR att de är förfalskade? Vad är det jag ens läser”.

Stjärnan avslutar med att skriva att hon är välsignad, har en vacker dotter, ett framgångsrikt företag och att hon kan nämna hundra viktigare saker än att fixera sig vid hur mycket pengar hon har.

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Kylies mamma Kris Jenner.

Advokaten: Kräver att de drar tillbaka artikeln

Men hon verkar inte ha släppt Forbes-artikeln helt. Nu är även hennes advokater involverade i situationen.

”Vi har granskat Forbes artikel där de anklagar Kylie för att bedriva bedrägeri och ’en härva av lögner’ för att blåsa upp sin förmögenhet. Artikeln är fylld av lögner. Forbes anklagelse om att Kylie och hennes revisorer förfalskat skattedeklarationer är otvetydigt felaktigt och vi kräver att Forbes omedelbart och offentligt drar tillbaka det och de andra uttalandena”, säger hennes advokat Michael Kump i ett uttalande till TMZ.

Han fortsätter:

”Det är sorgligt att Forbes dedikerat tre reportrar till att undersöka effekten av coronaviruskrisen på Kylie Jenners förmögenhet. Vi hade inte förväntat oss det av en supermarket-tabloid, än mindre av Forbes”.

En av världens största influencers

Kylie Jenner blev först känd som realitystjärna tillsammans med sin familj i ”Keeping up with the Kardashian”, som hittills har sänts i 18 säsonger, och har sedan dess bland annat grundat det framgångsrika sminkföretaget Kylie Cosmetics. Dessutom är hon en av världens största profiler på sociala medier. Bara på Instagram har hon nära 180 miljoner följare.

