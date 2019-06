Victoria Silvstedt + FÖLJ

Victoria Silvstedt hånar världsstjärnan: ”Vilket magplask”

avBenjamin Andrée

NÖJE 9 juni 2019 14:57

Det är 18 år sedan Victoria Silvstedt stod på scenen och sjöng senast.

Nu gör modellen comeback – och hånar samtidigt Madonnas framträdande i Eurovision.

– Vad hände med Madonna egentligen? Hon sjöng ju till och med värre än mig, säger Victoria Silvstedt till Nöjesbladet.

Glamourmodellen Victoria Silvstedt, 44, hade en kort men framgångsrik musikkarriär i slutet av 90-talet och hade hits med låtar som ”Hello hey” och ”Rocksteady love”.

De senaste åren har hon mest ägnat sig åt handel med aktier och värdepapper och hon delar sin tid mellan bostäderna i New York, Monaco och Stockholms skärgård.

Men nu gör Silvstedt comeback som artist under festivalen ”Vi som älskar 90-talet” på Zinkensdamm IP i Stockholm om några veckor.

– När jag först fick frågan sa jag blankt nej. För det där med sången är något jag lagt på hyllan för längesen, säger hon.

– Sen så pratade jag med vänner och min familj som tyckte att det kunde vara kul. Då tänkte jag att: ”Okej, det här är nog sista gången någon frågar mig om att stå på scenen och sjunga. Så varför inte?”

Hon blir dock inte ensam på scenen under ”Vi som älskar 90-talet”.

Förutom svenska stjärnor som Da Buzz, Rob’n’Raz och Drömhus medverkar en lång rad internationella diton som Aqua, Vengaboys och Snap! på festivalen.

– Det ska bli så kul. ”I come for fun, and leave with a big smile”. Det är absolut inte så att jag ska börja göra ny musik. Jag gör comeback och avslutar min musikkarriär på en och samma kväll där på Zinkensdamm.



1 av 2 | Foto: STEFAN MATTSSON Supermodellen Victoria Silvstedt gjorde ”Sommar i P1”

Känner du dig lite ringrostig?

– Jag har ju inte stått på scenen och uppträtt på många år så vi får väl se. Det är ju inte så att dansen eller någon koreografi sitter. Jag får börja öva hemma framför badrumsspegeln, säger hon och skrattar.

Men sången sitter som en smäck? Kommer du sjunga live?

– Haha, tror du själv det på fullaste allvar? Nej, jag kommer ”sing on top of my own voice” så att säga. Om Mariah Carey kan göra det utan att skämmas så kan jag också göra det. Jag såg henne nyligen på filmfestivalen i Cannes och det var ingen rolig historia. Hon är trött.

– Jag såg henne också sjunga på St. Barts i Västindien på nyårsafton och även det var bedrövligt. Hon är inte i toppform om man säger så.

Helt i stil med Madonnas framträdande i Eurovision song contest då?

– Oh my God, vad hände med Madonna egentligen? Hon sjöng ju till och med värre än mig. Vad pinsamt. Hon borde verkligen ha sjungit playback. Hon ville väl visa: ”I can still do it”. Men vilket magplask.

Festivalen ”Vi som älskar 90-talet” besöker förutom Stockholm (6 juli) även Göteborg (13 juli), Umeå (19 juli) och Helsingborg (20 juli). Medverkande artister varierar mellan städerna.

FAKTA Artister - ”Vi som älskar 90-talet” Aqua, Vengaboys, Victoria Silvstedt, Basic Element, Antique, Antiloop, Dj Sash!, Cascada, Right Said Fred, Snap!, Melodie MC, Eiffel 65, Da Buzz, Markoolio, Drömhus, Flexx, Rob’n’Raz feat. Dflex, Me & My, Daze, N-Trance, Boyzlife, Cappella, Londonbeat, Giorgio Prezioso, Dilba, Mendez, Cut ’n’ Move, Look Twice, Flexx, E-Type, Dr Alban, La Cream. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Victoria Silvstedt klar för nostalgifestival

LÄS OCKSÅ Osäkert om Madonna kommer till Eurovision

LÄS OCKSÅ PLUS Victoria Silvstedt: ”Mitt liv gick från svartvitt till färgfilm”

9 juni 2019 14:57