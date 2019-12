Bröderna Olsen-stjärnan dödssjuk i cancer

Eurovision-vinnarna tvingas lägga ner bandet: ”Jag har en hjärntumör”

1 av 2 | Foto: ANDRÉ DE LOISTED Niels ”Noller” Olsen

Bröderna Olsen-sångaren Niels ”Noller” Olsen har fått en hjärntumör.

Därför lägger bandet ner karriären för att den yngre av bröderna ska kunna fokusera på hälsan.

– Läkarna har sagt att jag har två till fyra år kvar, säger han till danska Extrabladet.

De har spelat ihop sedan tonåren, men nu är karriären över för bröderna Jørgen Olsen, 69, och Niels ”Noller” Olsen, 65. Det folkkära bandet Bröderna Olsen, som i Sverige är allra mest kända för segern i Eurovision song contest med låten ”Fly on the wings of love” 2000, lägger ner för att den yngre av bröderna ska kunna fokusera på sin hälsa.

Enligt danska Extrabladet är Niels ”Noller” Olsen dödssjuk. Tidigare i år drabbades han av en hjärnblödning, men nu bekräftar han också för Extrabladet att han fått en hjärntumör.

– För tre månader sedan fick jag konstaterat att jag har fått cancer i hjärnan. Jag har fått strålbehandling och får också annan behandling nu, säger han till tidningen.

”Mellan två och fyra år kvar”

Läkarna har gett besked om att han inte har många år kvar i livet.

– Det är inte så bra. Läkarna har sagt att jag har mellan två och fyra år kvar, säger han.

De båda bröderna har hållit nedläggningen av Bröderna Olsen hemlig tills nu.

– Det har varit beslutat i några månader, men vi har hållit det tyst, säger Olsen till Extrabladet.

Nu vill Niels ”Noller” Olsen i stället fokusera på familjen.

– Och på reser. Jag har redan planerat en del, säger han utan att gå in på detaljer.

Att lägga ner bandet tar också hårt på den folkkära sångaren.

– Min bror är självklart ledsen för det också, det är klart, säger han till Extrabladet.

