Realitybrödernas självmordspakt efter cancerbeskedet

Polisen misstanke: ”Han var reserverad senaste månaden”

avMathilda Gustafsson

Publicerad: 30 december 2019 kl. 23:18

Uppdaterad: 30 december 2019 kl. 23:31

Dokusåpabröderna hittades döda i ett skogsparti.

Nu misstänker polisen att de tagit sitt liv efter att en av dem drabbats av cancer.

”Jag kan inte fatta att jag måste skriva detta”, skriver flickvännen Kristina Davey.

Tvillingbröderna Billy och Joe Smith, 32, hittades i lördags döda i ett skogsparti i Storbritannien.

De deltog båda i realityserien ”Big fat gypsy wedding” 2014. Deras kusin Phoebe Charleen Smith säger till The Telegraph att Joey, tvåbarnspappa, nyligen diagnostiserats med cancer vilket brodern ska ha haft svårt att hantera. Enligt Metro ska Joey ha sagt att han ”aldrig skulle kunna leva” utan honom.

Polisen misstänker i nuläget inget brott bakom dödsfallet, utan misstänker att orsaken är självmord. Den tragiska upptäckten kom efter att tvillingparet försvunnit och oroliga familjemedlemmar hittat ett brev.

– De försvann och Joes telefon var avstängd. Sedan hittade vi en lapp där de hade skrivit att ”de ville ha det så här’” och att vi skulle hitta dem i skogen där de brukade leka som små, säger kusinen till The Telegraph.



1 av 2 | Foto: Privat

Flickvännens sorg

Dödsfallen har lämnat familj och vänner förkrossade. Bills flickvän Kristina Davey skriver i sociala medier att hon hade drömt om att få skaffa familj och barn med honom.

”Mitt livs svåraste dag. Vila i frid min perfekta Bill, du var så genuin och underbar. Du gjorde mig till den lyckligaste kvinnan, gjorde allt för mig och visade mig kärlek jag aldrig upplevt innan. Man läser om sånt här men tror aldrig att det kan hända en själv. Jag kan inte fatta att jag måste skriva detta när jag kämpar för att kunna prata och ens sätta ihop en mening”.

Firade på bröllop

Familjemedlemmen Carla Rumsey har skapat en Facebook-sida i deras minne där hundratals människor har publicerat sina hyllningar till bröderna.

”De var stora personligheter som levde för varandra och sina familjer”, skriver Carla Rumsey.

Videoklipp från ett bröllop för två veckor sedan visar bröderna fira och dansa till Mariah Careys ”All I want for christmas is you”, den 16 december firade de sin födelsedag.

”Det har inte funnits några tecken på att något som detta skulle hända, även om Bill varit mer reserverad senaste månaden. Jag trodde bara att det berodde på vintervädret”, säger Billy Smiths granne till The Sun.

FAKTA Hit kan du vända dig om du mår dåligt ► SOS Alarm 112 Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

► Mind Självmordslinjen 90101 Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen kl 06–24 varje dag. Tel: 90101. chat.mind.se

► Vårdguiden 1177 Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177. www.1177.se

► Vårdguiden – Hjälplinjen Tel: 0771-22 00 60, alla dagar kl 13–22. www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

►Jourhavande präst Tel: 112, alla dagar kl 21–06. svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

► Jourhavande kompis Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar kl 18–22, helger kl 14–18. jourhavandekompis.se

► Jourhavande medmänniska Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06.

► Bris, Barnens rätt i samhället Tel: 116 111, alla dagar kl 14–21. Vuxentelefon: 0771-50 50 50, vardagar kl 9–12. Chatt, alla dagar kl 14–21. http://www.bris.se/?pageID=189

► Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22. spes.se

► Rädda Barnens stödlinje Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Rädda Barnens stödlinje svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Även för föräldrar. Telefon: 0200-77 88 20. Alla dagar kl 15–18.

► Pratamera.nu Få råd, stöd och behandling av våra specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök (frikort gäller). Läs mer och boka tid.

► Suicide zero Här kan du få fakta och råd om självmord. https://www.suicidezero.se/fakta-rad LÄS MER

