Lundvik: ”Vi får bokstavligt talat inte säga att vi är bra”

avAlex Hartelius

NÖJE 15 juli 2019 07:22

John Lundvik känner sig mer amerikansk än svensk.

I ”Sommar i P1” riktar han kritik mot Sverige och ”jantelagen”.

– Jag har aldrig hört en svensk säga “Jag är väldigt bra på att sjunga och skriva låtar”, säger han.

I ”Sommar i P1” berättar artisten John Lundvik, 36, att han i hela sitt liv fått höra att han är mer amerikansk än svensk, något han själv håller med om.

– Det finns inget ställe i världen där jag känner mig så hemma som i USA. Jag är ju en bubblig människa. När jag känner mig trygg och avslappnad stänger jag ofta av hjärnan, kan bli lite plump och ogenomtänkt, säger han i programmet och fortsätter:

– I USA är det inte konstigt att säga till en okänd människa “You are so adorable in that dress. Have a nice day”. Om jag skulle säga så till en kvinna på ICA skulle det uppfattas som en väldigt klumpig raggningsreplik. I synnerhet nu när jag är lite bevakad, då skulle det nog stå på löpsedlarna dagen efter.









1 av 3 | Foto: PETER WIXTRÖM John Lundvik.

”Det där med jantelagen”

Även om John Lundvik tycker att det finns många saker i Sverige som är bättre än i USA är han kritisk till att man måste hålla tillbaka med sin storhet.

– Sen har vi det där med jantelagen, vi får bokstavligt talat inte säga att vi är bra. Jag har aldrig hört en svensk säga “Jag är väldigt bra på att sjunga och skriva låtar” eller “Prata med mig för jag är bäst”. Vi vill nog gärna få fram det budskapet men det måste gå via någon annan. I USA är det tvärtom. Där har det nästan gått för långt åt det andra hållet. I en drömvärld skulle jag vilja att vi lånade lite av varandra.

För tävlingsmänniskan John Lundvik blev det svårt att hålla tillbaka när journalister i Tel aviv hela tiden frågade honom om Sveriges framgångar i Eurovosion song contest.

– Jag vill svara att vi är strukturerade, har hög kompetens, skickar artister som är proffs. Jag vill ju säga “We are the best when it comes to music. Look at Max Martin, ABBA, Roxette for example”. Men, man får ju inte säga så, så jag låter bli.

”Sommar i P1” med John Lundvik släpps som podd 15 juli 07.00 och sänds i P1 klockan 13.00 och i finns på Sveriges radios hemsida.

