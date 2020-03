Sofia Talviks karantänshower livar upp

Publicerad: 28 mars 2020 kl. 15.49

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT Artisten Sofia Talvik var på USA-turné när coronaviruset bröt ut och är nu strandad i Texas.

NEW YORK. Den pågående USA-turnén ställdes abrupt in när corona-krisen exploderade – och Sofia Talvik fastnade i Texas.

Nu försöker hon göra det bästa av den overkliga situationen med online-konserter från ett gistet litet hus vid Mexikanska golfen.

– Det är väldigt konstigt att sjunga för en telefon och inte kunna interagera med de som tittar, men man får se till att det funkar, berättar den svenska sångerskan som håller på att bli stor favorit på Americana-scenen här borta.

Coronaviruset har som bekant vänt upp och ner på allting för alla – inte minst musiker och artister.

Sofia Talvik hade just inlett ännu en turné i husbil i USA, med maken/samarbetspartnern Jonas Westin och deras lap steel-spelande vän Tim från LA, när krisen slog till på allvar på den nordamerikanska kontinenten – och i ett slag ställdes alla planerade spelningar, inklusive flera framträdanden på South By Southwest-festivalen i Austin, in.

Sedan dess är Sofia och Jonas strandade i Texas.

– Vi har ändå haft tur, vi har vänner i Houston och de låter oss bo i ett hus, eller snarare ett ”surfschack”, i ett litet samhälle som heter Surfside vid Mexikanska golfen. Här finns det en strand och väldigt lite folk så det är ändå okej för oss, berättar Sofia på telefon.

– Men det är klart att det är ett slag. Det är så här jag livnär mig, inkomsterna från den här turnén var tänkt att räcka till i höst. Precis som alla andra artister är det också en stor oro för vad som händer i framtiden.

Tills vidare försöker den Orust-bördiga sångerskan – som efter idogt turnerande i USA blivit ett mycket respekterat namn på Americana-scenen – kompensera med live-streamade konserter, karantän-shower om man vill, från surf-skjulet öster om Houston.

– Jonas sitter bakom kameran och mixar så det är bara jag som står och sjunger för telefonen. Det är väldigt konstigt att inte kunna interagera med de som tittar, eller ens veta att de finns där. Men man får se till att det funkar, fortsätter hon.

– Det blir dock svårt om bara samma människor tittar hela tiden, jag har ingen oändlig repertoar och är inte den typ artist av den typ som bara drar covers hur som helst, så deras lust att dricksa lär ju avta med tiden.

Nå, låt mig då i denna krönika tipsa hemlandet om denna utmärkta möjlighet att fördriva tid i isolationen. Sofia är den utan tvekan bästa svenska singer-songwriter du inte hört talas om och karantän-showerna från Texas-rivieran livar garanterat upp de dystraste kvällar i coronans tidevarv.

Per Bjurman

