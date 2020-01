Stan Kirsch död – blev 51 år gammal

Tog sitt liv i hemmet

Publicerad: 15 januari 2020 kl. 18:30

Stan Kirsch är död.

Skådespelaren gästspelade i bland annat serien ”Vänner”.

Han tog sitt liv den 11 januari och blev 51 år gammal, skriver NME.



1 av 2 | Foto: WARNER BROS ”Unge Ethan” och ”Monica Geller”.

Skådespelaren Stan Kirsch är kanske mest känd för sin roll som Richie Ryan i tv-serien ”Highlander: The series” 1992. Men han har även medverkat i ”Vänner” där han under säsong ett spelade ”Unge Ethan” som karaktären Monica Geller hade en affär med. Nu är han död, rapporterar NME.

”Vi är alla förkrossade”

”Kära vänner. Vi har tragiskt förlorat vår älskade Stan Kirsch den 11 januari. Vi kommer ha stängt de kommande två veckorna medan vi tar in det här och sörjer. Han var så älskad och vi är alla förkrossade. Tack för att ni förstår och respekterar vårt privatliv under den här fruktansvärt svåra tiden” skriver hans familj i ett inlägg på hans Facebook-sida.

I avsnittet av ”Vänner” tror Monica Geller, som spelas av Courteney Cox, 55, att hon dejtar en man som bara är några år yngre än henne själv. Men i själva verket är ”Unge Ethan” 17 år och pluggar på high school. Avsnittet heter ”The one with the ick factor”.

