Avslöjar männen i Meryl Streeps liv – nobbade Nicholson

Ny bok om hur stjärnan jagades av Hollywoods största

avMagnus Sundholm

1 av 7 | Foto: MOLLY RILEY/AP Meryl Streep.

HOLLYWOOD . Meryl Streep har spelat passionerat förälskad i filmer som ”Mitt Afrika” och ”Broarna i Madison county”.

Men det är inte bara på vita duken som männen jagat stjärnan som Oscarsnominerats 21 gånger.

En ny bok avslöjar hur Dustin Hoffman greppade tag om hennes bröst och hur Jack Nicholson kördes på porten.

Hoffman lärde hon känna redan när hon gick på Yales dramaskola i New York i mitten av 1970-talet. När hon sökte en roll i den pjäs på Broadway som han regisserade presenterade han sig genom att rapa och hugga tag i hennes bröst.

Det gjorde henne förberedd på vad som skulle komma när de senare filmade ”Kramer mot Kramer” – dramat som gav henne karriärens första Oscar.

För att skapa dramatiska reaktioner slog han henne i ansiktet och viskade namnet på hennes nyligen avlidne pojkvän i hennes öra.

Flera år senare hängdes han ut i Metoo-skandalen.

Han försvarade sig med att han gillade att flirta och såg det som ett sätt att lätta på spänningen.

– Vad Dustin helst vill göra är att föda. Men han är glad att han fortfarande har en penis, sa Streep.

Äkta kärleksscener

I Daily Mails bokutdrag ur ”Queen Mary: the iconic roles, heroic deeds and legendary life of Meryl Streep” uppges det att en av hennes stora kärlekar var skådespelaren John Cazale. Han porträtterade Fredo i Gudfadern, spelade mot Al Pacino i ”En satans eftermiddag” och i ”Deer hunter”.

När han avled i lungcancer var hon förkrossad.

Tröst fann hon enligt boken i Jeremy Irons när duon spelade in ”Den franska löjtnantens kvinna”. Irons uppgav att deras passionerade kärleksscener var äkta.

– Från första dagen vi filmade vår kärleksscen hade Meryl och jag en romans. När kamerorna stängdes av tog vår romans slut, sa han.

Kärleksrykten uppstod också när hon filmade ”Mitt Afrika” mot Robert Redford.

– Jag var enormt förälskad i honom. Han är en drömman, sa hon.

Ständiga sexinviter

Lika imponerad var hon inte av Jack Nicholson.

Under inspelningen av ”I lust och nöd” blev hon så trött på hans ständiga sexuella inviter att slängde ut honom från sitt hotellrum och svor på att aldrig mer göra en film med honom.

Sedan 1978 är Streep gift med skulptören Don Gummer. Tillsammans har de fyra barn.

