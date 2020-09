Kim bekräftar: ”Keeping up with the Kardashians” läggs ner

Realityserien är över

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 08 september 2020 kl. 23.46

Uppdaterad: 08 september 2020 kl. 23.59

Foto: AP Kim, Khloe och Kourtney i ”Keeping up with the Kardashians”.

”Keeping up with the Kardashians” lägger ner.

Det bekräftar Kim Kardashian i ett inlägg på Instagram.

”Vi har tagit det svåra beslutet som familj att ta farväl”, skriver hon.

Kim Kardashian, 39, gick nyligen ut på Instagram där hon meddelar att realityserien läggs ner.

”Det är med tunga hjärtan som vi har tagit det svåra beslutet som familj att ta farväl till Keeping up with the Kardashians”, inleder hon det inlägget.

Efter 14 år och 20 säsonger har familjen beslutat att det inte blir några fler. Den allra sista säsongen kommer att sändas 2021, skriver hon.

”Vi är evigt tacksamma för alla som har följt oss under alla dessa åren – genom de bra stunderna och de dåliga, lyckan, tårarna och de många förhållandena och barnen. Vi kommer för alltid värna om de underbara minnen och de oändligt många människorna vi mött längs vägen”, skriver hon.

