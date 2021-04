Kendall Jenner tvingas fly sitt hem – efter stalkers och dödshot

Modellen lämnar Beverly Hills

Publicerad: 04 april 2021 kl. 15.01

Foto: AP Kendall Jenner.

Kendall Jenner har haft upprepade problem med stalkers, inbrott och dödshot.

Nu tvingas modellen lämna sitt hem.

Källor uppger för TMZ att hon har flyttat till en säker plats med ett beväpnat säkerhetsteam.

Tidigare i veckan försökte en naken man simma i Kendall Jenners, 25, pool i hennes hem i Beverly Hills i Los Angeles. Mannen ska ha knackat på hennes fönster innan han tog av sig kläderna och tog sig till poolen innan hennes säkerhetsteam fick tag i honom. Under torsdagen fick Kendall Jenner igenom ett tillfälligt besöksförbud mot mannen, skriver TMZ.

Dessutom fick hon igenom ett tillfälligt besöksförbud under måndagen mot en annan man som har sagt till polisen att han planerade att skjuta och döda Kendall Jenner och sedan skjuta sig själv.

Mannen hålls i nuläget på en psykiatrisk avdelning men kan släppas när som helst, skriver sajten.

Haft problem i flera år

Kendall Jenner hade också problem med stalkers 2018, där bland annat en man vid två tillfällen tog sig in på hennes egendom innan hon fick igenom ett besöksförbud mot honom.

Foto: MAGNUS SUNDHOLM Paradgatan Rodeo Drive i Beverly Hills.

Nu lämnar hon Beverly Hills-hemmet, uppger källor för TMZ, som menar att hon inte har några planer på att återvända.

Källor nära stjärnan säger att hon har flyttat ut för att det var en för stor säkerhetsrisk att stanna kvar, trots att hon har utökat sitt beväpnade säkerhetsteam. Huruvida hon kommer att sälja huset är oklart i nuläget.

Slog igenom i realitysuccén

TMZ skriver att grannskapet huset ligger i är en av stadens mest säkra områden.

Även 2017 sålde hon sin bostad i West Hollywood efter flera problem med stalkers och inbrott.

Kendall Jenner är en av världens mest kända och bäst betalda modeller, och blev känd redan som barn i sin familjs realityserie ”Keeping up with the Kardashians”.

