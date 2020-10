Margaux hemkörd av Ebba Buschs livvakter efter vilda festen

30-årsdagen slutade i Säpo-bilen: ”Lite småberusad”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 oktober 2020 kl. 14.10

Foto: PONTUS ORRE Margaux Dietz.

Margaux Dietz 30-årsdag slutade med att hon blev hemskjutsad – av Ebba Buschs livvakter.

I sin och brodern Theo Dietz podcast berättar influencern om slutet på den vilda överraskningsfesten.

– Jag känner ändå så här att ”wow, I’m on top of the world”. Jag bara: ”Har ni haft det kul, killar?”, säger hon i podcasten.

Margaux Dietz, 30, blev ordentligt firad av sin familj och sina vänner på sin 30-årsdag för två helger sedan. I podcasten ”Margaux & Theo” som hon driver tillsammans med sin bror Theo Dietz, 34, berättar hon om den vilda överraskningsfesten som började med lunch och drinkar, fortsatte med ett antal timmar ombord på en så kallad partybuss som fullastad med kylda drycker körde runt det firande sällskapet i Stockholm för att på eftermiddagen åter angöra en krog på Stureplan.

– Där beställde nån in 300 hot shots, sen är det lite blurry, säger Margaux Dietz i podcasten.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Ebba Busch.

Partiledaren anslöt

Men festen avslutades inte. Istället anslöt hennes vän, Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, 33, till sällskapet.

– Theo sa: ”den enda som inte riktigt har hunnit komma är Ebba Busch, men hon kommer hem till dig nu”. Och jag bara: ”Jaja, då kan hon och jag chilla lite”. Men hon var ju så övertaggad, hon hade ju jobbat hela dagen. Hon har ett riktigt jobb, säger Margaux Dietz och skrattar.

Så någon vila blev det inte. Istället begav sig Margaux Dietz till sitt hem där partiledaren och flera andra vänner anslöt för att göra sig i ordning för en sen middag på ytterligare en av Stockholms trendigare restauranger.

– Då trillade det istället in typ åtta tjejer, och Viktor Frisk så klart. Så gjorde vi oss i ordning och vi gick till Tak och käkade middag, säger Margaux Dietz i podcasten.

”Ebbas livvakter körde hem mig”

Men när brodern ville gå vidare till en ny bar för att beställa in fler drinkar valde Margaux Dietz i stället att bege sig hemåt. Enligt egen utsgo med hjälp av Ebba Buschs Säpo-vakter.

– Då kände jag att: ”Nej, nu har jag kört tillräckligt här” och då fick Ebbas livvakter köra hem mig, säger hon i ”Margaux & Theo”.

Brodern flikar in:

– Det är aldrig fel att bli hemskjutsad av Säpo.

Margaux Dietz kunde inte heller låta bli att försöka flirta med livvakterna att döma av ordväxlingen som hon återger i podcasten:

– Jag känner ändå så här att ”wow, I’m on top of the world”. Jag bara: ”Har ni haft det kul, killar?” Lite småberusad. ”Gud vad ni har snackat hela middagen”. Nej, men... det var jättekul, säger hon i podcasten.

Kommenterar inte säkerhetsarrangemang

Det är oklart om även Ebba Busch befann sig i bilen som körde hem den berusade influencern. Kristdemokraternas presschef Per Gudmundson vill inte kommentera huruvida Ebba Busch också åkte med på färden eller om partiledarens livvakter fick agera taxiservice åt Margaux Dietz.

– Vi i partiet kan inte kommentera de säkerhetsarrangemang som finns kring Ebba Busch. Inte på något sätt. Det är av säkerhetsskäl, säger han.

Aftonbladet har sökt Margaux Dietz.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 06 oktober 2020 kl. 14.10