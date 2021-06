Tom Jones bjöd hem älskarinnan till frun: ”De blev vänner”

helskärm Tom Jones med sin fru Linda. Visa mer Foto: ARKIVBILD / CAMERA PRESS

På nya skivan hyllar Tom Jones sin fru Linda, som dog i cancer 2016.

Äktenskapet varade i 59 år – trots att han var otrogen med hundratals kvinnor.

– Jag var lyckligt gift, säger 80-åringen som blivit Storbritanniens äldsta manliga listetta.

Med nya skivan ”Surrounded by time” har Tom Jones, 80, slagit rekord. Han blev i dagarna äldsta manliga artist att toppa brittiska albumlistan.

– Jag är så glad att ord inte räcker till, sa han till företaget Official charts som sammanställer listan.

helskärm Tom Jones. Visa mer Foto: AP

På skivan gör han egna versioner av gamla favoritlåtar. ”I won’t crumble with you if you fall”, som skrevs till svarta medborgarrörelsen i USA på 50- och 60-talet, har han tolkat som en sorgesång till sin fru Linda som dog av lungcancer 2016.

– Jag var där i sjukhusrummet med henne de sista tio dagarna, säger han i en intervju med BBC.

– Hon låg för döden och hon visste det. Jag sa, ”Linda, jag vet inte vad jag kommer att ta mig till” och hon sa ”du måste fortsätta”.

– Hon sa mer eller mindre till mig att ”rasa inte samman med mig” (”don’t crumble with me”) och det är vad låten betyder för mig.

Fick aldrig glömma

Linda var barndomskärleken som blev till ett livslångt partnerskap. De hade varit gifta sedan de båda var 16 och Linda var gravid med sonen Mark som skulle bli deras enda barn. Linda fick honom att aldrig glömma Thomas John Woodward från staden Pontypridd i södra Wales – tonåringen som jobbat i en handskfabrik för att kunna försörja deras unga familj på 50-talet.

Gruvarbetarsonen, vars röst var så kraftfull att han nästan sparkats från skolkören, tog artistnamnet Tommy Scott. Han blev 1963 frontman i The Senators, en grupp vars medlemmar ofta sänkte 10-12 öl innan de gick på scen. Där upptäcktes han av Gordon Mills från gruppen Viscounts, som fick honom att byta namn till Tom Jones och inleda en solokarriär. Mills blev hans manager och skrev hitlåten ”It’s not unusual” som 1965 blev Tom Jones stora genombrott. Snart var han en världsartist som likt Frank Sinatra och Elvis Presley kunde åka till Las Vegas och göra två föreställningar per kväll i en månad.

Efter att en kvinna i den amerikanska nöjesmetropolen 1968 kastat upp sina trosor på scenen blev det en trend. Snart slutade varje konsert med ett regn av damunderkläder.

helskärm Tom Jones i badbrallor. Visa mer Foto: REED SAXON / AP TT / NTB SCANPIX

250 kvinnor – om året

Och underkläderna föll även mellan föreställningarna. ”Tjuren från Wales” har själv sagt att han på toppen av sin karriär hade sex med uppemot 250 kvinnor – om året. Han brukade ha två loger; en för att byta om och en där han tog emot groupies.

Samtidigt var hans fru Linda hemma och tog hand om deras son. Hon höll sig i bakgrunden och sa en gång till en vän att hon ”aldrig kände sig bra nog för att vara Toms fru”.

När Tom Jones i slutet på 60-talet fick frågan om hur hon såg på hans vilda turnéliv svarade han kort:

– Hon frågar inte.

helskärm Tom Jones i Stockholm 1989. Visa mer Foto: SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN

Supremes-stjärnan fick träffa hans fru

Trots all otrohet skrev ”Sexbomb”-sångaren i sin självbiografi ”Over the top and back” från 2015 att han aldrig haft känslor för någon annan. ”Jag tror inte att man kan förälska sig i någon mer än en gång,” skrev han.

1968 hade han en affär med The Supremes-stjärnan Mary Wilson, som han till och med presenterade för Linda.

– Hon fick träffa min fru eftersom jag var lyckligt gift. Ärligt talat. Och de blev vänner. Hon blev en vän till familjen, säger Tom Jones i en intervju med The Mirror.

Men när Linda fick reda på att de hade en affär hade hon hotat med att kastrera honom.

– Hon sa ”det är bäst att du reder ut det här för du kommer inte att kunna göra någonting utan dina pungkulor”.

helskärm Tom Jones. Visa mer Foto: AFTONBLADET BILD / 9210 / IBL

”Hon slog mig på kinden”

När han 1976 kysste 19-åriga Miss World-vinnaren Marjorie Wallace på en strand i Barbados och fångades på bild blev Linda rosenrasande.

”Jag stod där och tog det. Hon slog mig på kinden. Jag sa ’bara kör’ och hon slog och skrek,” berättar Tom Jones i sin biografi.

Under en USA-turné 1987 gjorde han modellen Katherine Berkery gravid. Det blev en rättslig tvist men efter ett dna-test kunde en domstol 1989 fastslå att han var pappa till hennes son. Först 2008 erkände han själv faderskapet. Jones, som aldrig träffat sin då 20-årige son, hävdade att Berkery blåst honom.

– Det var inte någonting jag planerat, sa han i en intervju med Wales online.

– Om jag hade planerat det så hade jag gjort någonting mer än bara ekonomiskt stöd. Men det gjorde jag inte. Jag blev lurad. Jag föll för det.

När Tom Jones var hemma hos Linda i Los Angeles var de som ett vanligt gammalt pensionärspar, som åkte på bilturer, läste i solen eller tittade på tv. Men Sean Smith, som skrev Tom Jones biografi, sa 2014 att paret som varit gifta i över 50 år förmodligen bara tillbringat tio år tillsammans.

helskärm Tom Jones i Stockholm 1989. Visa mer Foto: SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN

