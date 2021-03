Skådespelaren George Segal död – blev 87 år

Av: Linn Elmervik , TT

Publicerad: 24 mars 2021 kl. 02.42

Uppdaterad: 24 mars 2021 kl. 10.09

Foto: AP / TT NYHETSBYRÅN George Segal.

Den amerikanske skådespelaren och komikern George Segal är död, rapporterar Variety.

– Familjen är förkrossad över att meddela att George Segal gick bort i morse av komplikationer från en bypass-operation, säger frun Sonia Segal i ett uttalande.

Segal inledde sin drygt 50-åriga karriär med småroller i filmer och tv-serier innan genombrottet kom med Mike Nichols filmatisering av "Vem är rädd för Viriginia Woolf" 1966. Liksom de övriga tre skådespelarna i filmen – Elizabeth Taylor, Richard Burton och Sandy Dennis – nominerades Segal för en Oscar för sin insats. Till skillnad från Taylor och Dennis vann han dock ingen statyett.

Under 1970- och 80-talen följde en lång rad huvudroller mot bland andra Jane Fonda, Goldie Hawn och Barbra Streisand innan de många tv-rollerna i allt från "Mord och inga visor" till "Entourage" efterhand tog över.

Han var aktiv in i det sista och spelade under de senaste åtta åren "Pops" Solomon i komediserien "The Goldbergs".

Segal blev 87 år.

Foto: AP/TT George Segal i en pressbild från 1965.

