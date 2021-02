Kourtney Kardashian och Travis Barker är ett par

Av: Amanda Hällsten

Publicerad: 18 februari 2021 kl. 18.17

Uppdaterad: 18 februari 2021 kl. 18.34

Foto: TT Kourtney Kardashian (t.v.) och Travis Barker uppges dejta.

Kärleksryktena om Kourtney Kardashian och Travis Barker har visat sig stämma.

På Instagram bekräftar realitystjärnan nu att de är ett par.

”När vänner blir älskare”, kommenterar en vän till kärleksparet på Kourtney Kardashians Instagram.

Sedan en tid tillbaka har det florerat rykten om att realitystjärnan Kourtney Kardashian, 41, och Blink 182-trummisen Travis Barker, 45, dejtar, något som Aftonbladet tidigare skrivit om.

Nu bekräftar Kourtney Kardashian ryktena med en bild på Instagram, där hon och Barker håller varandra i hand –något som flera internationella medier också rapporterat om.

Travis Barker har kommenterat bilden med ett svart hjärta och delat bilden på Instagram. En vän till paret har även kommenterat bilden och skrivit ”när vänner blir älskare”.

Dejtat en längre tid

Redan på Alla hjärtans dag på söndagen hintade Kourtney Kardashian och Travis Barker om att de var ett par. Båda delade bilder på en sprakande eldstad på sina händelser på Instagram, och enligt en källa till tidningen People ska paret ha dejtat i några månader.

Kourtnet Kardashian och Travis Barker har varit vänner i flera år. Bland annat bor de i samma område i Los Angeles, och trummisen har även skymtat förbi i ”Keeping Up with the Kardashians”.

Tidigare förhållanden

Kourtney Kardashian var tidigare tillsammans med Scott Disick, 37, i nio år. Tillsammans har de barnen Mason, 11, Penelope, 8, och Reign, 6 som de har delad vårdnad över. Paret gick skilda vägar i juli 2015.

Travis Barker var tidigare gift med skådespelaren och modellen Shanna Moakler, 45. Tillsammans har de barnen Landon, 17, och Alabama, 15. Han har även kommit att bli bonuspappa till Shanna Moaklers dotter Atiana, 21. Paret var tillsammans mellan åren 2004 och 2008.

