En atmosfär som ingen annanstans

1. För sent för Edelweiss (av The Tallest Man On Earth) 2. Alla drömmar är uppfyllda 3. Din tid kommer 4. Du kan gå din egen väg 5. Jag har varit i alla städer 6. Shelley 7. Pistol 8. Sång i buss på villovägar 2007 9. Mitt Gullbergs kaj paradis 10. Klubbland 11. Nordhemsgatan leder rakt in i himlen (med Miriam Bryant) 12. Brännö serenad 13. När lyktorna tänds 14. Tro och tvivel 15. Valborg 16. En midsommarnattsdröm 17. En vän med en bil 18. Jag vet vilken dy hon varit i (med Daniela Rathana) 19. Känn ingen sorg för mig Göteborg 20. Kom igen Lena 21. Nu kan du få mig så lätt Extranummer: 22. Tillsammans i mörker (Greta Thunberg och Fridays for future) 23. Det kommer aldrig va över för mig 24. Ramlar 25. Du är snart där 26. Ett sista glas (med Miriam Bryant och Daniela Rathana)