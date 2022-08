Mejla Jan-Olov Andersson

Det vore väl fan om inte publiken hittar tillbaka till svensk biofilm i höst

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Ruben Östlunds och Tarik Salehs Cannes-vinnare. En suverän dokumentär om världsberömda författaren Joyce Carol Oates. Nya filmer av Lasse Hallström, Björn L Runge och Felix Herngren. Och en fullkomligt ljuvlig romantisk komedi.

Det vore väl fan om inte biobesökarna i höst ska hitta tillbaka och välja att se svenska filmer på bio igen.

Det var sedvanligt ”upprop” för svensk film i Filmhuset på Gärdet i Stockholm under tisdagen. 25 filmer presenterades med visning av trailers och korta intervjuer med filmskapare och skådespelare, gjorda av Parisa Amiri.

Kändistätt för dem som var på plats, jag såg alltihop på länk då jag är på filmfestivalen i Venedig.

Jag har sett nästan en tredjedel av filmerna redan. Här är några skäl varför alla bör rusa på bio och se just svensk film i höst:

check Erika Wassermans ”Året jag slutade prestera och började onanera” har inte bara en bra titel, det är den ljuvligaste svenska romantiska komedi jag har sett på åratal. Vackra Stockholms-bilder. En magisk Katia Winter i huvudrollen. Många oväntade, fräcka och roliga turer i intrigen. Premiär 21 oktober.

helskärm Tarik Saleh och Ruben Östlund på filmfestivalen i Cannes tidigare i år.

check Cannesjuryn hade rätt. Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” och Tarik Salehs ”Boy from heaven” var värda sina priser, Guldpalmen respektive manuspriset. Det ena en bitsk satir, det andra en raffinerad thriller. Premiär 7 oktober respektive 18 november.

check Stig Björkman-dokumentären ”Joyce Carol Oates – a body in the service of mind” låter oss komma nära en av världens största författare. Mer lättsam, men väldigt underhållande, är dokumentären om Galenskaparna & After Shave. Premiär 16 september respektive nu på fredag.

check Richard Hoberts ”Kärleksbevis” är ett triangeldrama med Rolf Lassgård, Livia Millhagen och Hedda Rehnberg. Jag tycker Millhagens beskrivning är rätt träffande: ”Skådespelarmat”. Premiär 14 oktober.

helskärm Gustav Lindh, Bill Skarsgård och Asta Kamma August i "Bränn alla mina brev".

check ”Bränn alla mina brev” och ”Hilma” har jag inte sett. Men Alex Schulman-filmatiseringen borde väl bli bra med Björn L Runge bakom och Bill Skarsgård, Asta Kamma August och Gustav Lindh framför kameran. Och Lasse Hallström verkar inte ha brunnit för en film så mycket på länge, som inför att skildra konstnären Hilma af Klints (1862-1944) liv. Premiär 23 september respektive 18 november.

check Felix Herngren brukar lyckas med det mesta han gör. En miljonpublik lär vara nyfikna när populära tv-serien ”Bonusfamiljen” nu går i mål i en långfilm på bio. Premiär 2 december.

Och Håkan Bråkan och LasseMajas Detektivbyrå för barnen, häftiga effekter i ”UFO Sweden” och mycket annat… det bör bli en bra svensk filmhöst på bio.