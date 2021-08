UB40-stjärnan Brian Travers död i cancer

Blev 62 år gammal

helskärm Brian Travers i UB40.

Brian Travers är död.

UB40-saxofonisten blev 62 år gammal.

Brian Travers dog i sitt hem i Birmingham i England den 22 augusti.

Saxofonisten och låtskrivaren var en av grundarna till det populära brittiska reggaebandet, som bildades 1978.

I ett uttalande på sociala medier skriver UB40:

”Det är med stor sorg vi meddelar bortgången av vår kamrat, bror, en av UB40-grundarna och musikaliska legend Brian David Travers. Brian dog i går kväll med sin familj vid sin sida, efter en lång och heroisk kamp mot cancer”.

Hade hjärntumör

I uttalandet står också att tankarna går till hans fru Lesley, hans dotter Lisa och hans son Jamie.

BBC skriver att han opererade bort två hjärntumörer 2019 och att han också ska ha genomgått ytterligare en operation tidigare i år.

UB40 har sålt fler än 100 miljoner album, med hitlåtar som ”Kingston town”, ”Red red wine”, ”I got you babe” och ”(I can’t help) falling in love with you”.

