Jättekonserten i New York stoppas av stormen Henri

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Någon möjlighet att reprisera showen under söndagen finns inte, för idag anländer Henri med full kraft.

NEW YORK. Snacka om bister symbolik.

Försöket att fira New Yorks ”comeback” med en jättekonsert i Central Park i natt avbröts efter bara några timmar – på grund av regn och åska kopplad till den orkan som stävar mot världsmetropolen.

Sådana som Paul Simon, Bruce Springsteen, Patti Smith, Elvis Costello och The Killers hann aldrig uppträda överhuvudtaget.

Det fanns redan på förhand de som uttryckte skepsis över att nattens gratiskonsert i Central Park , ämnad att fira det faktum att New York är ”tillbaka” efter Covid-krisen, genomfördes som planerat.

Dels har smittspridningen åter börjat eskalera i världsstaden, dels navigerar orkanen Henri för fullt mot Hudson-flodens mynning.

Men ”the show must go on”, tyckte tydligen borgmästare Bill de Blasio. Så 60 000 människor – alla vaccinerade; det var kravet för att få närvara – trängde under tidiga lördagskvällen ihop sig på ”Stora gräsmattan” för att uppleva framträdanden av så vitt skilda artister och band som Andrea Bocelli, Patti Smith, Polo G, Barry Manilow, LL Cool J, Earth Wind & Fire, Bruce Springsteen, Journey och New Yorks filharmoniker.

Men de fick dessvärre bara njuta i några få timmar. Sedan knackade Henri på dörren. Mitt under gamle smörsångaren Barry Manilows potpurri klev arrangörerna in på scenen och avbröt showen helt abrupt – på grund av åskväder i närheten.

Publiken uppmanades att å det snaraste söka skydd och strax därefter var parken tömd.

Då hade de tyngsta akterna – till exempel Bruce Springsteen, The Killers, Patti Smith och Paul Simon, Central Park-frälsaren i egen hög person – inte hunnit ta en ton ännu.

Den kärva symboliken är svår att komma runt. När New York ska högtidlighålla sin comeback och visa världen att allt är bra igen – då blir det tumult och fiasko av rena rama Fyre-kalibern (de få som hade betalat nära 5000 dollar, motsvarande 43 000 kronor, för de exklusivaste VIP-biljetterna lär inte protestera mot den jämförelsen…)

I flera timmar efter avbrottet gick rykten om att föreställningen skulle återupptas – utan publik; som om det vore förra sommaren, när bara Zoom-konserter gick att genomföra – men strax innan 22.30, lokal tid, kom det slutgiltiga beskedet att folkfesten ställts in helt och hållet.

Någon möjlighet att reprisera showen under söndagen finns inte, för idag anländer Henri med full kraft.

Comeback? Bara för de dåliga tiderna…