De uttjatade jullåtarna borde bytas mot de här

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Memphis-sångerskan Carla Thomas.

NEW YORK. Ingenstans låter julsånger bättre än i det förföriska decemberglittret på Manhattan.

Men de mest uttjatade numren fick gärna bytas ut mot mindre kända praliner.

Som bedårande Carla Thomas ”Gee Whiz, It’s Christmas” och Ramones ”Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight)”.

Det slår mig under en promenad genom Midtown en tidig vardagskväll. Där har julkommersen exploderat som ett spikprotein muterat sju tusen gånger. Det blinkar och glittrar och bjällerklangar så till och med de som ansvarar för de mest spektakulära fantasierna hos Disney skulle dra efter andan.

Och överallt – i varuhus, på barer, från radion i tidningsståndet på hörnet – ekar de klassiska julsångerna oavbrutet.

Inte mig emot, jag är en simpel man och blir varm i hela bröstkorgen när jag kliver in genom Saks Fifth Avenue-entrén och liksom sveps in i Frank Sinatra-versionen av ”Have Yourself a Merry Little Christmas”.

Skulle göra den här tiden på året vackrare

Bekanta som jobbar i handeln delar inte denna fäbless, det vet jag. En gång bodde jag ihop med en ängel som på den tiden tillbringade arbetsdagarna i butik i centrala Stockholm och hon fick något okaraktäristiskt mörkt i blicken bara man tittade åt Phil Spectors julskiva.

Inte minst för deras skull vore det en välgärning om standardrepertoaren utökades en smula. Det finns väldigt många fler femstjärniga julsånger än de mest klassiska om tomten som kommer till stan, poliskören som sjunger om Galway Bay och den vita julen. Jag har själv hundra mindre uttjatade nummer på en Spotify-lista ägnad slutet av december och den inkluderar definitivt vaniljdrömmar som skulle göra den här tiden på året vackrare.

Hotta upp soundtracket till återstoden av advent

Några exempel:

Memphis-drottningen Carla Thomas ”Gee Whiz, It’s Christmas”, indie-duon The Rosebuds stilfullt vemodiga ”Xmas in New York”, Ramones ”Merry Christmas (I Don’t Wanna Fight Tonight)” – för det är ju överhuvudtaget för lite snuvig tuggummi-punk till jul – Robert Plants och Alison Krauss själfulla ”The Light of Christmas Day”, den mystiska Debbie Dabneys härliga 50-talsmacka ”I wanna Spend Christmas With Elvis” (det vill jag också!), Everything But The Girls bitterljuva ”25th December”, r&b-trion The Emotions silkeslena heartbreaker ”What Do The Lonely Do At Christmas”, stökiga The Smithereens ”Christmas Morning” , Kanyes ”Christmas in Harlem” och varför inte Buck Owens honky tonky-dänga ”Santa Looked a Lot like Daddy”.

Så – nu är det bara att hotta upp soundtracket till återstoden av advent.

