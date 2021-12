Paparazzi 111: Britney Spears är en komiker och Khloe Kardashian saknar ryggrad?

Max och Michelle om nöjesveckan som gått

Kylan har greppat tag om Svea rike men inne på internet är det warmer than ever. Britney Spears har kommit ut som komiker i årets sketch på sin Instagram, men är allt som det ska?

Tristan Trimester Thompson har gjort sin PT gravid och Max ställer sig frågan, saknar Khloe ryggrad at this point? Michelle har sett nya serien ”The sex lives of college girls” och jublar över klasskilldrandet, men ställer sig tveksam till känslan av att hon konsumerar tonåringar som har sex.

Vad hade egentligen Tom Ford att säga om skådespelarnas insatser i ”House of Gucci” och hur är ett äkta girlboss-schema?

Tryck play och bli varm inifrån genast!

00:00 Max har fått livet tillbaka och Michelle unnar sig betalningsförseningar

07:30 Elizabeth Holmes schema efter stämningen: Vakna 04 och be till Gud

12:40 Britney är Scitney – oklara sketcherna

16:30 Michelles vin smakar matrester

17:45 Underhållskriget: Tristan Thompson får ett barn till med pt:n efter otrohetsturerna

26:30 Tom Fords sågning av House of Gucci: Ledsen efteråt

34:00 Den vänliga homofobin har gjort comeback

36:00 Märkliga stämningen kring briljanta The sex life of college girls

46:00 Adele portades från sociala medier

