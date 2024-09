Elvira Svenssons kritik mot TV4 – efter dramat i ”The Challenge”

Lyftes ut på bår • ”En nära döden-upplevelse”

Publicerad 21.02

Elvira Svensson fastnade i en gallerbana under vattnet.

Den dramatiska scenen i ”The Challenge” slutade med att deltagaren fick bäras ut på bår.

– Det var jättehemskt men framförallt skulle jag säga att det blir ett slags trauma efter en sådan händelse, säger hon till Aftonbladet.

I avsnitt 13 av realityserien ”The Challenge” ska deltagarna ta sig igenom en 20 meter lång gallerbana under vattnet. Strax efter att Elvira Svensson, 25, simmar in i buren sköljer vågorna in, och på grund av att den endast ligger några centimeter över ytan har hon svårt att få luft.

Inför tävlingen berättar deltagaren att hon har lovat att utmana sig själv, att försöka andas och inte få panik.

– Trånga utrymmen och känslan av att inte få luft gör mig livrädd och det känns skitjobbigt, säger hon i programmet.

expand-left helskärm Elvira Svensson försöker hämta andan i gallerburen.

Pendlar mellan medvetande och medvetslöshet

Med i buren är också medspelaren Viktor Bergström, 28.

– Jag och Viktor försöker hämta andan samtidigt. Han väger ganska mycket och tynger ner buren, vilket betyder att jag absolut inte får någon luft. Vågorna fortsätter komma och jag sväljer vatten efter vatten samtidigt som jag inte kommer upp med huvudet, säger hon och fortsätter:

– Jag känner inte mina ben längre. Jag skakar och känner att jag pendlar mellan medvetande och medvetslöshet.

expand-left helskärm Elvira Svensson får hjälp under deltävlingen.

Till Aftonbladet berättar Elvira Svensson att det var en hel del från händelsen som inte kom med på tv. Bland annat ska Viktor Bergström behövt ropa på hjälp flera gånger innan säkerhetsdykarna skickades ut.

– Han skriker att de måste klippa gallret, för jag kommer inte ut ur buren i och med att jag pendlar mellan att vara vid medvetande och inte. Jag har ju ingen kraft att göra det längre eftersom det gått så pass lång tid, säger hon.

expand-left helskärm Elvira Svensson lyfts bort på bår.

Tog flera timmar

När hjälpen väl kom fick Elvira syrgas innan hon lyftes upp på en gummibåt. Men hennes kroppstemperatur hade då sjunkit rejält och sjukvårdarna behövde använda sig av en uppvärmd bår och foliefiltar för att försöka få upp värmen igen.

– Sedan blir jag lagd i en bil med typ högsta värmen men de får fortfarande inte upp min temperatur så det blir lite panik. Då blir jag direkt körd till huset men de får inte upp min värme där heller så jag blir lagd i ett varmt bad tills jag börjar komma tillbaka och sedan gör vi massa kontroller.

Hur lång tid tog det från att du var i vattnet till att du fick tillbaka värmen och var helt vid medvetande?

– Flera timmar.

expand-left helskärm Elvira Svensson försöker få upp värmen i en bil.

Erbjöds ingen hjälp efteråt

Elvira menar att det vid ett flertal gånger uppstod händelser där säkerheten i programmet brustit – men att dessa klipptes bort.

– De sa att de säkerhetstestade tävlingarna innan, men det vi funderade på var hur? För hur kunde det ändå hända att det vid upprepade tillfällen gick snett?, säger hon.

Hon tycker även att TV4 borde ha erbjudit bättre hjälp efter att deltagarna varit med om traumatiska upplevelser.

– Det blir en nära döden-upplevelse. Det gjorde ju att jag fick en rädsla för klaustrofobi och jag tyckte redan det var obehagligt innan, det här gör ju inte saken bättre. Där hade man velat att TV4 erbjöd psykologhjälp för att bearbeta den traumatiska delen av det som kom efter.

expand-left helskärm ”The challenge”

TV4: Säkerhet är vår högsta prioritet

TV4 väljer att svara på Aftonbladets frågor i ett mejl.

”Att deltagarna ska kunna känna sig säkra vid alla tillfällen under inspelningen är självklart högsta prioritet för oss. Vid just det här tillfället hade vi två säkerhetsdykare i vattnet hela tiden. Elvira fick omedelbart hjälp när vi såg att hon fick problem”, skriver programmets exekutiva producent, Joel Bendrik.

”The Challenge” sänds på TV4 och på TV4 play.