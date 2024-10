Allt du behöver veta om Ant Wan på Tele2 arena

Priser, datum, väskförbud och tider

Publicerad 12.02

Snart intar Ant Wan Tele2 arena.

Här är all viktig info inför stjärnans spelning.

Datum och arena

Den svenske rapparen Antwan Afram, 26, spelar på Tele2 arena i Stockholm lördagen den 12 oktober och arrangören har utlovat ”den största och mäktigaste svenska hiphopkonserten någonsin”. Det här är Ant Wans enda konsert i Sverige i år.

expand-left helskärm Ant Wan på Avicii Arena 2023

Åldersgräns

Åldersgränsen är 13 år, även i målsmans sällskap. På främre ståplats är det 18-årsgräns.

Tider

17.30: Early entry

18.30: Dörrarna öppnar

20.00: Ant Wan

(Alla tider är ungefärliga enligt arrangören FKP Scorpio)

expand-left helskärm Tele2 arena

Biljetter och priser

Biljetterna släpptes den 30 januari och finns i olika kategorier som kostar mellan 495 kronor och 1 395 kronor. Under fredagen finns fortfarande biljetter kvar i några av kategorierna.

Väskförbudet

Väskförbud råder under konserten och inga väskor, oavsett storlek eller modell, får tas med in i arenan. Inga undantag, enligt polisens beslut. Det är också förbjudet att ta med paraplyer, flaskor, systemkameror, mat och dryck. Ingen garderob finns tillgänglig. Eftersom säkerhetsnivån är hög rekommenderas besökare att komma i god tid för att hinna ta sig in.