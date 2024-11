Inget retar upp folk mer än kändisar som tar ställning politiskt

Magnus Sundholm: Taylor Swift kan göra skillnad

HOLLYWOOD. Hollywoods kändisar har kommit ut i mängder i år.

Allt för att försöka påverka morgonens presidentval.

Men studier visar att det är de själva som riskerar att bli förlorare.

Det verkar inte finnas något som retar upp folk mer än kändisar som tar ställning politiskt.

Kommentarsfälten i sociala medier svämmar över med påhopp så fort någon som är berömd försöker använda sin plattform för att påverka andra.

Det eldas upp fanmaterial, det avbokas turnébiljetter och det svärs på att man aldrig mer kommer att gilla något kändisen gör i framtiden.

expand-left helskärm Kamala Harris och Beyoncé

pullquote Någon vidare effekt ser det däremot inte ut att få på valresultatet

Med det i beräkning är det modigt av Taylor Swift, Bruce Springsteen, Beyoncé, Arnold Schwarzenegger, Leonardo DiCaprio, Matt Damon och massor av andra celebriteter att ställa sig på demokraten Kamala Harris sida.

Samma sak med Mel Gibson, Dennis Quaid, Roseanne Barr, Kid Rock, Mike Tyson och en handfull till som förespråkar republikanen Donald Trump.

Någon vidare effekt ser det däremot inte ut att få på valresultatet – i alla fall inte för det stora flertalet. Enligt en undersökning som Yougov gjort anser många att kändisarna gör det bäst i att hålla sig borta från politiken. Starkast är den uppfattningen bland de republikanska väljarna.

Bara elva procent av de tillfrågade svarade att en kändis någon gång fått dem att tänka om i en politisk fråga. Än färre, sju procent, sa att de valde som de gjorde på grund av en kändis ställningstagande.

Samma undersökning visade vad som händer när en kändis deltar i politiska diskussioner; 51 procent svarade att det får dem att gilla kändisarna mindre.

expand-left helskärm Taylor Swift

pullquote I år kan Taylor Swift sägas ha en lika stark position

Det behöver inte betyda att det är nattsvart för den Hollywood-kunglighet som vill använda plattformen för att göra skillnad. När Oprah Winfrey 2007 tog ställning för Barack Obama som presidentkandidat framför Hillary Clinton ska det ha gett den förstnämnde en miljon extra röster. Hon var då medievärldens mest inflytelserika kvinna och hennes stöd hjälpte till slut Obama att vinna.

I år kan Taylor Swift sägas ha en lika stark position.

Om det gör Harris till vinnare i morgon är för tidigt att avgöra.

Bortsett från en del besvikna kommentarer verkar den världsberömda sångerskan i varje fall inte ha lidit någon skada över att ha delat sin politiska åsikt. Antalet följare på hennes Instagramkonto är oförändrat – 283 miljoner.

Kanske kan de andra Hollywood-aktivisterna andas ut.



Veckans...

Försäljning: Nu är huset i Los Angeles där Matthew Perry dog sålt. En filmproducent baserad i Scottsdale i Arizona uppges ha köpt ”Vänner”-stjärnans nyrenoverade villa för 90 miljoner kronor.

Romans: Hollywoods mest omtalade förälskelse just nu är den mellan Meryl Streep, 75, och Martin Short, 74. Även om de säger att de bara är vänner ska kärleken ha spirat under inspelningen av ”Only murders in the building”.

Turistmål: Lyxvillan i Beverly Hills där bröderna Lyle och Erik Menendez 1989 mördade sina föräldrar har blivit en sevärdhet. Detta efter Netlifxserien ”Monsters”. Men de boende i området klagar över ”horder” av turister som missköter sig.

Nobb: Liam Neeson är 72, actionstjärna och singel. Men någon relation letar inte skådespelaren efter. Sedan hustrun Natasha Richardsons död i en skidolycka 2009 säger han att tiden då han var intresserad av att dejta är förbi.

Petning: Clint Eastwood, 94, är aktuell med ”Juror no 2”. Men regissörens drama får svårt att finna någon större biopublik. Den släpps bara på 50 biografer i USA. Orsak: Nye chefen för Warner Bros uppges inte vara välvilligt inställd till Eastwood.

Förlåtelse: Nu dammas de av, Hollywoods bad boys. Johnny Depp är klar för en roll mot Penelope Cruz i ”Day drinker” medan ”kannibalen” Armie Hammer ska göra en av huvudrollerna i westernfilmen ”Frontier crucible”.