Max Martin-musikal får premiär i Stockholm

TT

Uppdaterad 13.00 | Publicerad 12.52

share-arrow Dela unsave Spara

Musikalen ”& Juliet”, med musik av den svenske stjärnproducenten Max Martin, kommer till Sverige.

Våren 2026 har den premiär på Cirkus i Stockholm, uppger arenan i ett pressmeddelande.

”& Juliet” hade urpremiär i London 2021 och har sedan dess bland annat spelats på Broadway i New York. Musikalen är skriven av David West Read och handlar om vad som hade hänt om Julia inte hade dött i den Shakespeares klassiska pjäs ”Romeo och Julia”.

expand-left helskärm Max Martin. Arkivbild.

Historien ackompanjeras av flera populära låtar av Max Martin, bland andra ”Baby one more time” med Britney Spears, ”Larger than life” med Backstreet Boys och och ”Can't stop the feeling” med Justin Timberlake. Max Martin är även med och producerar uppsättningen.

Calle Norlén har översatt musikalen till svenska, och för regin står Edward af Sillén.