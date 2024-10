Det är så förbannat sjukt

1. ”Bright horses” och ”Into my arms” (livenummer, Nick Cave And The Bad Seeds)

Två av höjdpunkterna från Nick Caves konsert på Hovet i Stockholm i veckan. Jag skulle kunna nämna tolv stycken till.

2. ”Final rescue attempt” (livenummer, Nick Cave And The Bad Seeds)

Som den här, från det senaste albumet ”Wild God”.

3. ”Insidan ut 2” (film, Disney Plus)

”Insidan ut”-serien kan vara det finaste och bästa som Pixar har gjort.