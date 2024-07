Allman brothers-grundaren Dickey Betts är död – blev 80 år

Familjens sorg: ”Var större än livet”

Publicerad 2024-04-18

Allman brothers-grundaren är död.

Det bekräftar familjen på sociala medier.

Dickey Betts blev 80 år.

Sångaren, låtskrivaren och gitarristen i Allman brothers dog i sitt hem i Florida under torsdagen, bekräftar familjen på Instagram.

”Dickey var större än livet, och hans död kommer att märkas över hela världen”, skriver de i ett inlägg.

Dödsorsaken är oklar, men familjen skriver att det var en fridfull bortgång.

Allman brothers grundades 1969 med Betts på gitarr och sång. 1974 släppte Dickey Betts sitt första soloalbum ”Highway call” och Allman brothers släppte sitt sista album med originalsättning 1975, flera av medlemmarna bildade egna band, men återförenade Allman brothers igen i slutet av 70-talet.

Sedan dess har Betts och bandet återförenats flera gånger och Allman brothers har bara släppt ett studioalbum där Betts inte medverkade, det senaste från 2003.Dickey Betts valdes in i Rock and roll hall of fame 1995 som del av Allman brothers, men sedan 2000-talets början har han fokuserat på det egna bandet Dickey Betts band.